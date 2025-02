Resultados, clasificación y resumen de la jornada 23 en el grupo IV de la Segunda Federación

La vigésimo tercera jornada en el grupo IV de la Segunda Federación dejó a la Real Balompédica en la misma plaza que ocupaba, la duodécima, tras empatar (1-1) con el Jerez DFC, a La Unión Atlético con un mayor colchón en el liderato y al Águilas, que doblegó 2-1 al UCAM, como nuevo inquilino de las plazas de play-off. La mayor sorpresa del fin de semana la protagonizó el Antoniano con su triunfo 1-2 sobre el Xerez Deportivo.

La jornada se abría el sábado con el empate sin goles entre Recreativo de Granada y San Fernando CD, que es el que mantiene a los albinegros fuera de la plaza de promoción. "El San Fernando se queda a medias en Granada", titula Jordi Agabo en Diario de Cádiz, el decano de los medios del Grupo Joly, al que también pertenece Europa Sur. "No consigue hacer bueno sus partidos del todo. El San Fernando cosechó en Granada, ante el Recreativo -filial granadinista-, su tercer empate consecutivo (0-0) y la ausencia de victorias hace que el cuadro de La Isla no termine de despegarse de los puestos comprometidos de la clasificación. Los de Dani Mori se merecieron, de sobras, haber conseguido una victoria, pero sigue sucumbiendo en los metros finales y la suerte no les es propicia a un equipo que tiene muy buenos momentos durante el encuentro, que es superior, pero que no materializa sus ocasiones de gol", asegura la crónica.

Los jugadores de La Unión Atlético guardan un minuto de silencio antes de su duelo con el Almería B

La Unión Atlético del linense José Miguel Campos refrenda el liderato alcanzado la semana pasada con un triunfo por la mínima sobre otro de los candidatos al play-off, el Almería B merced a un tanto en el tiempo añadido (94') de Fabio Conte. Los de Campos malograron un penalti por medio de Armando, que envió el balón al larguero (88'), pero consiguieron al final tres puntos valiosísimos.

"Derrota más que dolorosa la que sufrió este domingo el Almería B, que difícilmente pudo perder de manera más cruel contra La Unión en su visita al campo del líder. Cuando todo parecía que los rojiblancos iban a conseguir llevarse un punto de su desplazamiento hasta tierras murcianas, acabó apareciendo Fabio Conte en el tiempo de descuento para darle la victoria a los locales y que los almerieenses se marcharan de vacío. Todo ello cuando ya en la recta final los blanquiazules marraron una pena máxima que Armando mandó al larguero", escribe Rubén Rozas en Diario de Almería, del Grupo Joly.

El Linares Deportivo, que enlaza seis jornadas sin conocer la derrota, cortó una racha de cinco partidos sin doblar la rodilla de la Deportiva Minera (2-0). Juanjo Mateo (12') y otro exalbinegro, Hugo Díaz (69') anotaron para los de casa. "Linarejos empieza acostumbrarse a las victorias y presencia la octava de esta temporada. El Linares Deportivo de Pedro Díaz vuelve a sumar de tres en tres ante la Deportiva Minera y se pone a tiro de los puestos de playoff de ascenso", narra Álex Gómez en Diario Jaén. "El estadio se ha convertido ya en un auténtico talismán para los azulillos, que a pesar de quedarse con uno menos en los minutos finales [el exbalono Rafa Ortiz fue expulsado en el 74'] supieron gestionar los tiempos para mantener su renta".

El UCAM Murcia, que el próximo domingo dia 23 (16:30) recibe a la Balona, enlazó en su duelo de rivalidad con el Águilas su sexta jornada sin conocer el triunfo, lo que sitúa a su técnico, Javi Motos, al filo de la navaja. Cris Martínez (38') y Héctor Martínez (67') encarrilaron el duelo para los de casa. Ale Marín, de falta directa, acortó distancias en el 80 y tuvo en sus pies el empate, pero su disparo lo vomitó la madera (2-1).

"UCAM Murcia CF sigue en caída libre. El conjunto de Javi Motos, que ya comienza a estar cuestionado en el entorno, encadena su sexta jornada consecutiva sin ganar, con dos derrotas y cuatro empates. No conoce el triunfo en el año 2025. Se aleja de La Unión Atlético, que sigue siendo el líder, y no da la sensación de ser capaz de reaccionar. Comienza a haber voces discordantes con el técnico murciano y el partido del próximo domingo, a las cuatro y media de la tarde en BeSoccer La Condomina, puede marcar un antes y un después en esta temporada. El equipo costero que fue superior a los universitarios, ratificando esa dinámica positiva que tienen los blanquiazules con diez partidos sin perder", analiza la web de Cope Murcia.

El Juventud de Torremolinos no pasó del empate (1-1) en su visita al Cádiz Mirandilla y, aunque mantiene la segunda plaza, ve como el líder le aventaja ya en tres puntos.

Un lance del Cádiz Mirandilla-Juventud de Torremolinos

"Tablas en el Cádiz Mirandilla-Juventud Torremolinos (1-1) en un encuentro llevado al límite en diversas ocasiones y que fue de más a menos por el cansancio de ambos equipos. Una primera parte más interesante dio paso a una segunda de menos ideas y miedo a perder que dejó el marcador en un empate que se puede considerar justo", escribe Fernando Díaz en Diario de Cádiz.

En la parte baja el Villanovense se mantiene con vida después de prácticamente finiquitar al Don Benito (2-0) en el duelo local. Los calabazones firmaron la décima jornada sin conocer la derrota, mientras los serones lograron su primer triunfo después de seis jornadas sin sumar de tres. Kevin (74') y Viti (90') anotaron para los de casa. El visitante Ray Cabral vio la roja en el 93'.

"El derbi no defraudó. Se esperaba un encuentro tosco, con miedo al error y con la necesidad de ir hacia arriba si el resultado se mantenía en empate. Así fue. Villanovense y Don Benito mostraron lo que son, es decir, dos equipos que penalizan los errores y cuyos partidos se acaban decantando por detalles, generalmente en contra. En esta ocasión la moneda salió cara para el Villanovense y cruz para el Don Benito", asegura Samuel Sánchez en El Periódico de Extremadura.

El Atlético Antoniano del exbalono Diego Galiano protagonizó el enésimo sorpresón de la temporada (vaya campaña que están haciendo los de Lebrija) al vencer 1-2 en Chapín al Xerez Deportivo (el de toda la vida), al que ha desbancado de la zona de privilegio.

Santisteban se eleva por encima de Guille Campos / Vanesa Lobo

"El Xerez CD sigue con su particular mala racha de resultados y por segundo partido consecutivo ha caído en Chapín. Si La Unión Atlético se llevaba los tres puntos del feudo xerecista hace dos semanas ahora lo ha hecho el Antoniano. Los azulinos suman cuatro jornadas sin ganar y caen a la séptima plaza empatados a puntos con el Linares y a uno del Águilas. El equipo de Diego Galiano, superior en la primera media hora, se adelantó con un golazo de Adri Peral (ex balono) desde unos 35 metros. Empataba Nané al poco de la reanudación, pero los visitantes anotaban en un error defensivo de los azulinos a ocho minutos del final en su único acercamiento, sin que el Deportivo supiera reaccionar", escribe David Sánchez en Diario de Jerez, otro de los medios del Grupo Joly.

Por último, Orihuela y Estepona empataron a cero y se mantienen a duras penas por delante de la Balona. "Toda la catarata ofensiva de la pasada semana le ha faltado este domingo al CD Estepona. Poca pólvora en un partido igualado en Orihuela que terminó con el 0-0 inicial. Y eso que el técnico rojillo sacó de salida a Hugo Rodríguez, Mati Castillo y Dago, lo que hacía presagiar que salían por los tres puntos desde el primer momento", sostiene Francisco Acedo en Al Sol de la Costa. "Hay una cosa clara: si los rojillos pretenden luchar por el playoff de ascenso punto a punto no les va a llegar"

Los resultados de la vigésimo tercera jornada en el grupo IV de Segunda Federación fueron estos:

Resultados jornada 23 en el grupo IV de la Segunda Federación

La clasificación a falta de once jornadas para que finalice la competición queda así: