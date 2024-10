La Balona, busca en mínimos la salida del farolillo rojo

Con nueve bajas, con su entrenador sancionado y anclada en la última plaza de la clasificación. Ésa es la tarjeta de visita con la que la Real Balompédica Linense comparece este domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea al encuentro de la novena jornada del grupo IV de la Segunda Federación que le enfrentará al Juventud de Torremolinos. La posibilidad de que por expulsiones o nuevas lesiones los albinegros pudiesen quedarse con menos de siete integrantes del primer equipo sobre el césped como exige el reglamento puede llegar a propicipar que el preparador, Javi Moreno, siente -casi de manera testimonial- a alguno de los descartados en el banquillo por si tuviesen que saltar al terreno de juego aunque fuese poco menos que a pasearse, para evitar incurrir en alineación indebida. En la convocatoria aparecen seis canteranos, entre los que se encuentran el meta Ale Orozco, el defensa algecireño José Aguilera y el atacante tarifeño Ale Cantera.

Dificultad máxima para una Balona en apuros y con la paciencia de su afición al borde del colapso. Nueve jugadores no están en condiciones de jugar. Nueve porque a última hora se ha sumado Alberto Martín, la enésima víctima de la casi inexistente pretemporada que comandó el Miguel Rivera. El centrocampista ha sufrido una microrrotura fibrilar. Tampoco están en condiciones de jugar por cuestiones físicas el meta José Serrano, los defensas David Hernández, Fran Moreno, Fran Serrano y los atacantes Carlos León y Fran Carbià.

A esa interminable relación se unen Carlos Cano, sancionado tras ser expulsado la pasada semana en Estepona, y Alberto Fuentes, que no puede alinearse contra los de Torremolinos por mor de un acuerdo entre los clubes cuando los malagueños le liberaron en verano de un compromiso ya contraído para que fichase en la Balompédica. Aunque dada la envergadura del problema tiene casi carácter simbólico, el entrenador, Javi Moreno, no se podrá sentar en el banquillo, ya que cumple su segundo y último partido de sanción.

Con este caldo de cultivo y teniendo en cuenta que el reglamento obliga a tener en todo momento a siete jugadores con licencia del equipo de Segunda Federación en el césped (Moha, por ejemplo, la tiene del filial), al míster le quedan pocas opciones para conformar el once. Tanto que se puede decir que la única duda es si João Pedro jugará en banda y Pecellín hará las veces de segundo punto o si el brasileño se desenvolverá por dentro -que por cierto es donde habitualmente ofrece su mejor rendimiento- y el costado será para Pepe Greciano, que precisa aferrarse a cualquier oportunidad de que disponga para reivindicarse.

Por lo demás Álex Lázaro ocupará el marco. En defensa tienen sitio seguro Sergio Chica, Moha Hamdoune (en su primera oportunidad como titular) y Connor Ruane. El el flanco derecho tiene como principal candidato a Ale Palanca, pero después de lo visto en Estepona si es para el juvenil algecireño Jose Aguilera tampoco habría que llevarse las manos a la cabeza.

En el centro casi no existe otra opción que la presencia de Ale Hernández y José Antonio en el eje, con Adri Corrasco en su banda. La otra, como queda dicho, se la disputan Pepe Greciano y João Pedro y de eso dependería la presencia de Pecellín… a no ser que éste último actúe de nueve y el sacrificado sea Jack Harper, lo que se antoja improbable, pero no imposible.

Javi Moreno tiene claro que su equipo “ya no puede ir más abajo” en referencia a su condición de colista y entiende que la única forma de revertir su situación es “trabajar el doble o el triple” de lo que lo viene haciendo el grupo.

“Lo demás son excusas y tonterías”, sostiene. “Hay que tirar para adelante con lo que haya. ¿Qué solo hay disponibles doce, once… pues lo que estén disponibles tienen que salir e intentar hacerlo lo mejor posible”.