El Juventud de Torremolinos trae de vuelta a La Línea a Antonio Calderón

El Juventud de Torremolinos llega este domingo a La Línea para medirse a la Real Balompédica en encuentro de la novena jornada del grupo IV de la Segunda Federación, decidido a enlazar su cuarta jornada sin perder e incluso a lograr su segundo triunfo a domicilio consecutivo, lo que repercutiría en que se acercaría a los puestos de play-off. Los verdiblancos tienen las dudas de Servetti, que arrastra un esguince de tobillo, Eneko Azurmendi, con una lesión ósea en una mano y el central Dani, que fuerza para recuperarse después de que una de sus rodillas le dejase fuera de la lista en el último compromiso.

Una sola derrota, en la cancha del entonces líder Xerez Deportivo, presenta este recién ascendido, respaldado por un sólido grupo inversor ( ACA Football Partners Pte. Ltd., con sede en Singapur) tan preocupado por promocionar jugadores jóvenes como por alcanzar una determinada clasificación. Si por algo está destacando es por su poderío en el remate: sus once goles a favor le señalan como el tercer mejor ataque del grupo, condición que comparte con otros cuatro conjuntos.

El duelo con el Juventud de Torremolinos (por cierto cancelado en el calendario de amistosos del pasado verano) propicia el regreso a La Línea de Antonio Calderón, el último entrenador que ha llevado a la Balompédica a un ascenso (en abril de 2021, a Primera Federación).

El míster resta importancia a este hecho y asegura que abandonó la entidad a final de aquella andadura porque no se sentía “querido”.

Con respecto a la Balompédica ha comentado: "La Balona es un gran club, un gran equipo y me puedo esperar cualquier cosa. Es verdad que ahora mismo todo indica que están en un mal momento, pero también va a depender de lo que hagamos nosotros, Pero no nos dejamos engañar por los números, la Balona tiene una buena plantilla, de hecho cuenta con algunos jugadores que nosotros quisimos firmar [se refiere a Álex Lázaro y Alberto Fuentes] y no pudimos hacerlo porque decidieron irse a La Línea".

"A mí la Balona me merece todo el respeto y si cometo el error de pensar que es el colista y que ya por eso vamos a ganar, me estaría pegando un pie y eso no lo voy a hacer. Voy a respetar a la Balona porque sé que tiene una buena plantilla y que acaba de cambiar de entrenador. Es verdad que los dos partidos con Javi Moreno no eran fáciles, porque nosotros nos hemos enfrentado a UCAM y Estepona y lo hemos podido comprobar. Pero insisto, estamos hablando de un gran club y de una buena plantilla, que le puede ganar a cualquiera”, ha añadido.

Un informe más detallado del rival este domingo de la Balona se puede consultar en este enlace.