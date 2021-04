El entrenador del Córdoba CF, Pablo Alfaro, dijo en rueda de prensa la derrota de su equipo este domingo ante la Balona (1-2) que la actuación de Koroma fue "determinante" y que sus jugadores no supieron "frenarlo".

"Esperábamos un partido muy igualado, con dos equipos con características diferentes pero con números y mensaje similares. La primera parte fue bastante completa y tuvimos más el balón que el rival, por lo que conseguimos ponernos con el 1-0 y afrontar la segunda parte con intenciones parecidas, pero no pudo ser", comenzó la rueda de prensa el exjugador de Sevilla, Barça, Atlético...

Sobre la actuación de Koroma, dijo: "Es verdad que hubo cinco minutos en los que un jugador fue determinante y no supimos frenarlo. Tocaba volver a remontar, a remar contracorriente... y no fuimos capaces. Cambiamos de jugadores, de dibujo. Koroma pudo matar el partido con un mano a mano. No nos queda otra que aceptar la situación y seguir peleando hasta el final. Estamos muy tristes, pero tenemos que ser capaces de levantarnos".

Alfaro, cuestionado por la posibilidad de no seguir al frente del equipo, respondió: "Entiendo el fútbol, llevo muchos años en esto. No podemos más que aferrarnos al trabajo, sacar el máximo a nuestras virtudes y evitar estas situaciones que nos penalizan muchísimo. El margen ya es mínimo, porque los rivales también juegan y ya se vio lo que nos costó ganar al Tamaraceite. La situación es la que es, no hay que poner paños calientes".

"Teníamos a uno con Covid, otro con tarjetas, otro lesionado... y son los que más minutos llevan. La tensión es mucha, el margen es mínimo y no nos queda otra que no rendirnos. No hay otra que apretar los dientes y levantarnos", comentó acerca de las bajas con las que afrontó el encuentro.

Respecto a la temporada de su equipo, dijo: "Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Hasta ahora, lo que más nos está penalizando son nuestros números de local. De visitantes somos sólidos, pero en casa nos está costando. Esa es la realidad. Nos ponemos de cara, pero a estas alturas, cuando las fuerzas no sobran a nadie, pues nos hace daño".

"Yo tengo la ilusión, las ganas y las fuerzas para seguir adelante. Estoy muy jodido, pero también con brío y con energías. No ha habido rivales que nos bailen ni nos pasen por encima", afirmó el maño sobre su próximo partido ante el Cádiz B.