La Balona, a demostrar sus galones y aprovechar los tropiezos de sus rivales

La Balompédica, que hilvana diez jornadas sin conocer la derrota, visita este domingo (12:00, en directo por Plaiz-tv) al líder Cádiz Mirandilla, el único equipo del grupo X de Tercera Federación que se mantiene invicto después de la duodécima jornada. Los albinegros recuperan a Diego Domínguez y Adrián Moyano, que se perdieron el choque precedente por sanción, de manera que Marlone, lesionado, aparece como la única baja confirmada. Esta vez no hay canteranos en la convocatoria.

Hablar de final adelantada a estas alturas de temporada y más si se trata de un equipo que acumula diez jornadas sin perder suena a hipérbole. Sin embargo, la Balona acude a la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz para enfrentarse al Mirandilla con el lastre de saber que una derrota le situaría a nueve puntos de la primera plaza, que mientras nadie diga lo contrario sigue siendo el objetivo único de los de La Línea, por cuanto es la única que garantiza el ascenso. No es una distancia insalvable, pero se puede hacer bola.

Un triunfo, por contra, le permitiría meterse de lleno en el pelotón de cabeza. Las derrootas este sábado de dos de los equipos que le preceden en la clasificación (Atlético Central a manos del San Roque de Lepe y Ceuta B en visita al Córdoba B) le abriría directamente la puerta de las cinco primeras posiciones. Por otro lado, el liderato permanecería, en el peor de los casos (a la espera de lo que suceda en el Bollullos-Ciudad de Lucena), a seis puntos. Eso sí, la victoria del Córdoba B ha supuesto que los de David Sánchez bajen un puesto y salten hoy al terreno de juego desde la séptima posición.

El encuentro llega precedido, como empieza a ser costumbre, del malestar de la hinchada balona por la decisión del Cádiz de no vender entradas a los seguidores de los clubes que visitan al Mirandilla. Bien es cierto que los amarillos también se quejan de que solicitaron que esta contienda de la decimotercera jornada se adelantase a la tarde del sábado por mor de que el primer equipo cadista juega este domingo a las 14:00 y que encontraron una respuesta negativa por parte de la directiva que encabeza Andrés Roldán.

En lo que se refiere al arsenal con el que acuden a este encuentro los albinegros, que han ido recuperando efectivos, cuentan con todos menos con Marlone. Todo indica que Diego Domínguez recuperará su plaza en el eje de la zaga en detrimento de Ismael. No está tan claro que lo haga Adrián Moyano. En punta, Álvaro González y Juaniyo pugnan por una plaza.

Ficha técnica Cádiz Mirandilla: Fer Pérez (David Pérez); Juan Díaz (Guille), Samu Almagro, Noah, Rosado, Raúl López, Pajarón, Ismael Álvarez (Tinoco), Sergio Niza, Jose González y Luis Simón. Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Chey, Julio Algar, Diego Domínguez, Pedro Morillo; Achalew Sanmartí, Boateng, Cascajo, Pepe Rincón; Álvao González (Juaniyo) y Diego. Árbitro: Lorena del Mar Trujillano Gallardo, tinerfeña adscrita al colegio de Jerez. Fue la primera andaluza en ascender a Tercera Federación. Éste será su primer partido con ambos conjuntos. Hora: 12:00 (Encuentro de la decimotercera jornada en el grupo X de la Tercera Federación, por streaming a través de plaiz TV, previo pago y en el minuto a minuto de Europa Sur). Escenario: Campo Makarty de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz (antes El Rosal), en Puerto Real. Precedentes: El balance en los partidos en los que el filial del Cádiz (en cualquiera de sus denominaciones) ha recibido a la Real Balompédica, la mayor parte de ellos en Tercera división, pero también en Regional Preferente, Segunda B y Segunda Federación, es abrumadoramente favorable al equipo de La Línea, que ha vencido en once de sus quince visitas ligueras. Además ha conquistado dos empates y perdió en otras dos ocasiones. La campaña pasada se impusieron los albinegros por 0-1, merced a un tanto de Jack Harper.

El entrenador de la Balompédica, David Sánchez, resalta en la previa que el filial cadista está “invicto, formado por chicos muy jóvenes y con un entrenador y un cuerpo técnico que están haciendo un trabajazo”.

“Va a ser un partido difícil, como lo son todos en la categoría, imagino que bonito para el espectador”, añade. “Pero vamos con mucha ilusión, muchas ganas de volver a la senda de la victoria y recortar tres puntos a uno de los líderes”.

El míster, a pesar de que su equipo no ha logrado el triunfo en las dos últimas jornadas, entiende que la Balona está “en el buen camino, bastante más asentado, lógicamente”.

“Nos conocemos más todos, el bloque está más serio en el apartado defensivo, ofensivamente está bien, pero nos está faltando un poquito de efectividad en algún partido”, valora.

El míster lamenta que el Cádiz CF haya cerrado un año más el acceso de los aficionados balonos al partido con su filial. “Nosotros, con el respaldo de nuestra gente fuera de casa hemos ganado puntos y el equipo ha dado un punto más por esa inyección de moral, por esos ánimos, esos cánticos, ese cariño, ese calor…”.

“A nosotros nos gustan los partidos más calientes, pero bueno, tendremos que adaptarnos a esa frialdad”, asume. “Yo creo que a nadie del fútbol le gusta, pero no depende de nosotros, así que a partir de ahí no nos queda otra que intentar que ese calor que no nos va a poder dar la gente, intentar conseguirlo entre nosotros para dar nuestra mejor versión”.

Partidos jugados este sábado