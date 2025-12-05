El fútbol homenajea con cariño al exbalono Eduardo Mena

Antes del partido homenaje que servía de telón de fondo a los actos, la Asociación de Veteranos de la Balona (Averbal) y Betania entregaron, en presencia del alcalde Juan Franco, recuerdos a la familia de quien se marchó siendo conocido como “El entrenador de los famosos”, por su condición de preparador de nombres tan conocidos como los artistas David Bisbal, Rosa López y David de María, o el torero Juan José Padilla.
Con todo, el momento más emotivo se produjo cuando los excompañeros del finado depositaron un ramo de flores al borde del área, que fue recogido por los hermanos e hijos de Eduardo Mena. Uno de ellos, Diego, participó en el partido, vistiendo la camiseta tanto de la Balona como de la Selección Solidaria, y anotando para ambas escuadras.
Aunque el marcador no deja de ser una anécdota, el combinado entrenado por Adolfo Aldana y Ángel Acién, del que formaba parte, entre otros, el excampeón del mundo Carlos Marchena —que además anotó un golazo—, se impuso por 2-6.
1/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
2/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
3/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
4/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
5/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
6/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
7/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
8/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
9/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
10/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
11/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
12/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
13/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
14/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
15/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
16/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
17/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
18/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
19/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
20/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
21/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
22/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
23/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
24/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
25/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
26/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
27/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
28/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
29/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
30/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
31/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
32/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
33/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
34/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
35/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
36/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
37/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
38/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
39/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
40/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
41/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
42/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
43/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
44/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
45/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
46/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
47/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
48/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
49/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
50/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco
51/51Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea/Andrés Carrasco