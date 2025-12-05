Ocio
El tiempo para el puente en el Campo de Gibraltar
Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea / ANDRÉS CARRASCO

El fútbol homenajea con cariño al exbalono Eduardo Mena

El fútbol y los muchos amigos que dejó atrás tuvieron este viernes, en el Ciudad de La Línea, un emotivo recuerdo para el exjugador de la Real Balompédica Linense, Eduardo Mena, fallecido a los 56 años de manera repentina en junio de 2022, en Granada.

Antes del partido homenaje que servía de telón de fondo a los actos, la Asociación de Veteranos de la Balona (Averbal) y Betania entregaron, en presencia del alcalde Juan Franco, recuerdos a la familia de quien se marchó siendo conocido como “El entrenador de los famosos”, por su condición de preparador de nombres tan conocidos como los artistas David Bisbal, Rosa López y David de María, o el torero Juan José Padilla.

Con todo, el momento más emotivo se produjo cuando los excompañeros del finado depositaron un ramo de flores al borde del área, que fue recogido por los hermanos e hijos de Eduardo Mena. Uno de ellos, Diego, participó en el partido, vistiendo la camiseta tanto de la Balona como de la Selección Solidaria, y anotando para ambas escuadras.

Aunque el marcador no deja de ser una anécdota, el combinado entrenado por Adolfo Aldana y Ángel Acién, del que formaba parte, entre otros, el excampeón del mundo Carlos Marchena —que además anotó un golazo—, se impuso por 2-6.

Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea
1/51 Las fotos del homenaje al ex jugador de la Balona Edu Mena en La Línea / Andrés Carrasco
