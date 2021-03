El entrenador del Marbella FC, José Manuel Aira, que compareció en rueda de prensa este domingo tras la derrota de su equipo ante la Balona (1-2), dijo que se encontró "en la segunda mitad" al rival que esperaba y consideró que el resultado final se debió a que tras el descanso su equipo le "dejó la iniciativa" a los de La Línea.

Preguntado sobre si se encontró a la Balona que esperaba, respondió: "Por desgracia para nosotros, más en la segunda parte que en la primera. Al principio el partido se desarrolló por donde pensábamos y queríamos y en la segunda mitad fue todo lo contrario. Todo lo que nos hizo ser fuertes y tener oportunidades de adelantarnos en el marcador e irnos al descanso con más ventaja, en la segunda parte dejamos de hacerlo".

"Somos un equipo que necesita estar en campo contrario y usar bien el balón y en la segunda parte lo perdimos. Poco a poco nos fuimos hundiendo porque no teníamos capacidad para hacer una posesión más larga, instalarnos en campo contrario y pasar menos apuros. Cuando defiendes tan cerca de tu área puede pasar lo que pasó, que cualquier rechace en situación acabe en tu contra", prosiguió el técnico del Marbella FC.

"En la segunda parte todo fue negativo. No entendimos el partido que tocaba en la segunda mitad. Cuando teníamos el balón dejamos de ser verticales, y de querer atacar. Al final el partido derivó en ese resultado que puede tildarse de injusto pero no debemos excusarnos después de toda la trayectoria que llevamos", abundó Aira.

El entrenador insistió en las diferencias entre la primera mitad y la segunda: "Sobre todo en tener la pelota y recuperarla pronto cuando la perdíamos, o por lo menos impedir que la Balona tuviese una salida clara y conectase con Koroma o con el punta. Eso no pasó en la segunda mitad. Nuestros ataques no fueron buenos, no teníamos una buena presión en campo contrario y les dejamos la iniciativa".

"Más que la entrada de los jugadores del rival, el daño nos lo hicimos nosotros mismos, por dejar de someterlo. En la jugada del gol tuvimos dos duelos en campo rival al lado de nuestro banquillo y no podemos perder esas situaciones. Ese balón tenía que acabar en recuperación o en falta. No podemos permitir que tengan esa oportunidad. El potencial ofensivo del rival apareció en cuanto desaparecieron nuestras opciones de hacer daño", abundó.

"Sabíamos que la Balona, con los resultados que se estaban dando al descanso y cómo se había desarrollado la primera parte, tenía que generar peligro acumulando gente ofensiva. Sabían que si seguíamos como en los primeros 45 minutos el partido caería de nuestro lado y en la situación que estaban tenían más que ganar arriesgando que perder", dijo.

Sobre la segunda fase de la competición, en la que su equipo luchará por no consumar un segundo descenso, comentó: "Tendremos desventaja. Hay puntos para corregirlo, pero antes tenemos que corregir los detalles en el juego. Somos un equipo que hace las cosas bien pero siempre hay dos o tres detalles en cada partido que nos hace que el rival nos mate. Puntos hay suficientes, pero no podemos dejar que esos detalles nos penalicen tanto. Somos un equipo muy débil, y cuando el rival nos genera empiezan los temores".