Al Águilas "no se le pasa por la cabeza" que el partido con la Balona "sea fácil"

El Águilas Fútbol Club llegará este domingo (18:00) a La Línea herido en su orgullo. El conjunto murciano cayó este miércoles (0-2) en partido aplazado ante el Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón y Nico Delmonte, que no sólo muy superior, sino que se constituyó en el primer equipo que salía airoso esta temporada de El Rubial. Los aguileños entienden que este traspiés no les aparta de la pelea por la quinta plaza, de la que le separan tres puntos, pero se han puesto como objetivo corregir los errores que cometieron ante los costasoleños y sacar adelante el duelo con la Real Balompédica Linense, aunque al vestuario "no se le pasa por la cabeza que sea un partido fácil”

El defensa Manu Cabrera Pelón (ex de Atlético Sanluqueño, Badalona, Atlético El Paso y Tarazona) resta importancia al revés sufrido ante el segundo clasificado. “Está claro que podía llegar esa primera derrota, siempre quieres que sea cuanto más tarde mejor, pero se produjo y ya está”, dijo en declaraciones a Álvaro Gallardo en Radio Algeciras de la Cadena Ser.

“Todos los partidos y los puntos son muy importantes porque las diferencias son mínimas”, detalló. “Ha tocado esta semana esa primera derrota y hay que asumir que fueron mejores que nosotros, que no nos encontramos en momento alguno”.

El zaguero explica que este jueves, en el entrenamiento matinal, la plantilla ha analizado los errores cometidos “para corregirlos”. “Sabemos lo que tenemos que hacer de cara a estos seis partidos que nos quedan y de momento es pensar sólo en el primero, que es el este domingo", comentó en referencia a la visita al conjunto de Antonio Ruiz Romerito.

“Seguimos teniendo muchas opciones y tenemos que aprovecharlas, pero eso pasa por ganar cuanto antes”, reflexionó. “Tenemos que ganar, nosotros mismos nos metemos esa presión y esa ambición de que el domingo tiene que ser el primer partido que saquemos la victoria".

"En una como ésta, con tres partidos, apenas da tiempo para que te comas la cabeza. Lo hicimos después del partido y ahora, a preparar la visita a la Balona", sostuvo. "La mente hace click y se centra únicamente en el partido".

Con respecto a la Balona, comentói: “Conozco bien lo que pasa allí porque es un club que está para aspirar, tienen muchos proyectos entre manos y es raro lo que ha pasado pero son circunstancias. Hay años en los que no salen las cosas y por eso están ahí abajo, pero nosotros no nos podemos fiar ni se nos pasa por la cabeza que será un partido fácil, sino estar muy centrados y confiar en nuestras posibilidades".