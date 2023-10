Javi Motos: "Estuvimos bien y la Balona también tuvo sus ocasiones"

Javi Motos, entrenador del Rácing Cartagena, considera que el empate que su equipo registró en La Línea este domingo ante la Balona es "justo" por las ocasiones generadas por ambos contendientes.

"Hicimos el partido que teníamos que hacer para intentar ser mejores que la Balona, tener personalidad, generar situaciones de gol, defender sus acciones de juego directo con Aridane, los centros laterales que ellos explotan mucho, ser certeros y fluidos con el balón", relató el técnico.

"Creo que en la primera parte estuvimos mejores que ellos con balón, jugando con bastante frecuencia en campo contrario, aunque nos faltó un poco de claridad en esa última acción, en esa última decisión y a la hora de tirar a puerta. En líneas generales el equipo estuvo a muy buen nivel y en todo momento ha optado a conseguir algo más, pero la Balona también tuvo las suyas para poder haber hecho gol, por lo que creo que el empate ha sido justo", sentenció.

Motos entiende que del Rácing Cartagena "hay que valorar el trabajo y la dinámica", no un sólo partido. "Creo que estamos a un buen nivel, en una línea ascendente que nos va a llevar a conseguir muchas cosas. Siempre hay que estar pendiente con la caña preparada por si pica el pez. Le pasó en La Línea a Loren en lo que fue una muy buena intervención de Facu, que es muy buen portero, de otra categoría", elogió.

A Motos no le quita el sueño que a su equipo le cueste marcar goles. "Me preocuparía no generar ocasiones, como nos ocurrió en Estepona y reconocí que estuvimos a un mal nivel. La semana pasada tuvimos infinidad de ocasiones en casa y hoy, igual. Mientras sea así, el gol va a llegar", dijo.

La velocidad del ataque del conjunto murciano no cree que fuera por demérito del equipo de Mere. "Es una de nuestras virtudes, esa transición de ataque. Le damos mucha importancia porque jugamos en un campo más pequeño que este donde esa ataque rápido es muy relevante", justificó.

"La Balona tuvo presencia. Somos dos muy buenos equipos que jugaron un partido con mucha igualdad, como ocurre siempre en esta competición", concluyó.