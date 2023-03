Ponz: "Yo sinceramente vi una falta clara en la última acción de la Balona"

Dani Ponz, el entrenador de Unionistas de Salamanca, entiende que su equipo consiguió un triunfo "de oro" ante la Balona, "un equipo muy correoso". El preparador, que enlazó su tercera victoria en cuatro partidos desde que llegó el banquillo, vio "una falta clara" en la polémica acción final en la que los linenses pudieron empatar el encuentro en el Reina Sofía.

"Estoy feliz con la afición y los chicos, que lo dieron todo", comenzó su comparecencia ante los medios. Ponz considera "las modificaciones" fueron decisiones para la victoria de Unionistas. "De un saque de banda vino la acción del gol. Estoy feliz por Ramón, porque se lo estaba ganando. Ha metido un golazo, no hemos padecido. En esas acciones directas es verdad que generaban incertidumbre, con en esa última acción en la que yo sinceramente he visto una falta clara", aseguró.

"La verdad que no puedo estar más contento. Los jugadores están con fuego en los ojos y el equipo tiene una actitud ganadora", prosiguió Ponz. "Conseguimos en tres partidos una cuarta parte de la puntuación. Ahora, a disfrutar y a seguir enchufados para mantener esta dinámica".

Ponz subrayó el carácter de sus jugadores: "Creo que el tener actitud ganadora, no es el presupuesto ni la estructura, no se trata de la cabeza. Tienes que tener una predisposición total hacia la victoria; ya les he dicho que si cometen errores los asumo yo, se tienen que soltar, liberar y salir hacia adelante. Había gente agarrotada con balón que ahora está suelta", remarcó.

"El objetivo sigue siendo el que es, los 45 puntos. Tenemos que pensar en situaciones asumibles, viene un calendario atroz y tenemos que seguir despiertos", sentenció.