Escobar: "Mi jugador me dice que no hay nada en la acción del gol"

Rafa Escobar, el técnico de la Real Balompédica Linense, no tiene muy claro qué sucedió en esa última acción que pudo haberle dado el empate a la Balona en Salamanca. "Fue una acción muy rápida y el árbitro pitó muy rápido, pero mi jugador me dice que no hay nada, que el disparo a gol es limpio", aseguró el cordobés.

Escobar repasó ese momento clave en la rueda de prensa ante los medios: "Cuando más apretamos, cuando teníamos al rival en su propio feudo, llega una acción en la que mi jugador me dice que no hace nada, el tiro, gol... Es una acción rápida, yo no veo nada desde mi posición y el árbitro pitó rápidamente falta. Es una pena porque el cómputo general el partido era de cero a cero, pero esto es fútbol, el Unionistas metió uno y hay que darle la enhorabuena", manifestó.

Preguntado de nuevo sobre la polémica jugada, Escobar entró en detalle: "Pregunté a Morante y me dice que no hubo nada. El central (de Unionistas) le corrobora la misma decisión, pero el árbitro habrá visto algo, aunque el disparo es limpio", opinó.

Para el entrenador balono, "fue un partido muy táctico, de fútbol directo, muchas imprecisiones... Lo tuvimos dominado en la primera parte, aunque hubo el larguero de Unionistas y nosotros lo intentamos con varias llegadas por la zona de Omar, por banda", resumió el primer acto.

"Cuando no había pasado nada, nada más empezar el segundo tiempo, un buen gol del lateral derecho de Unionistas desniveló el partido", aceptó.

"Después creo que hubo muchas imprecisiones, con los dos equipos intentando querer hacer su juego. A partir del 1-0 se jugó a lo que quiso Unionistas, se jugó poco, sin ritmo, con poca circulación de balón. Ellos hicieron el juego que en ese momento les venía fenomenal", sentenció.