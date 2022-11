Pedro Díaz: "Nos faltó esa maldad que hay que tener arriba para matar un partido"

Pedro Díaz Muñoz, entrenador del FC Talavera, se quedó sin su anhelado primer triunfo en casa frente a la Balona (0-0) y en los primeros instantes compareció claramente cariacontecido para valorar el encuentro. "Mal, la verdad. Creo que mi equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos. Las ocasiones y el dominio fueron nuestros aunque la Balona tiene siempre mucho peligro en la contra", comenzó.

No obstante, el técnico cerámico pronto buscó el vaso medio lleno al afirmar que se iba con la sensación positiva de haber dejado intacta la portería de casa. "Sacamos un punto más para la consecución del objetivo, que es salvarnos. Habrá que ir a San Sebastián de los Reyes a por tres puntos. No queda otra", apuntó.

"Las llegadas fueron siempre nuestras y obligamos a un equipo que sale muy bien a la contra a pegar pelotazos en largo. Nos faltó esa maldad que hay que tener arriba para matar un partido", agregó, además de valorar el esfuerzo de su conjunto por mantener la portería a cero. Luego matizó que por "maldad" se refería a agresividad para hacer gol. "Nos falta", reconoció.

Para Díaz, las dos jornadas consecutivas sin perder "dan confianza y moral". "Las sensaciones del equipo son buenas aunque no hayamos ganado. Estoy contento porque no nos crearon prácticamente peligro, fuimos dominadores del encuentro y no recibimos goles", zanjó, además de apuntar a la solvencia defensiva de sus jugadores como uno de los elementos para afrontar la semana con positividad.