El Talavera recibe a la Balona con mejor cara

La Real Balompédica se encontrará el próximo domingo (12:00) en el estadio El Prado de Talavera de la Reina a un adversario que, tras protagonizar un pésimo primer tramo de competición, acaba de recibir su primera inyección de autoestima de lo que va de temporada. Después de once jornadas sin conocer la victoria en las que solo había sumado un punto, un gol de Álvaro Juan le dio un triunfo en Salamanca que terminó por sacarle de la última plaza de la clasificación.

Con estos antecedentes, el partido ante el conjunto linense se interpreta en el equipo cerámico como crucial para iniciar la resurrección tras esa primera señal de que el cambio de técnico (Pedro Díaz relevó a Rubén Gala) ha surtido un efecto positivo.

Aunque le ha permitido abandonar el farolillo rojo, no deja de ser el penúltimo clasificado y en su estadio, El Prado, acredita cuatro derrotas (ante Linares y Cultural Leonesa por 2-3, Rayo Majadahonda y Alcorcón por 2-0) y un empate con el Mérida (1-1).

El tarro de la motivación lo tiene el Talavera más lleno que nunca ante la visita de la Balona, según se desprende de las palabras de su técnico, Pedro Díaz, que llegó del filial para cambiar el sino del primer equipo. "Cuando se gana, y sobre todo después de una racha tan negativa como teníamos, las cosas se ven de otra manera. A pesar de la situación en la que seguimos, se trabaja de otra forma, mucho más contento y con muchas ganas de que llegue el fin de semana para reivindicar la victoria que tuvimos en Salamanca", explicó este jueves el entrenador.

"La idea, los sistemas, lo que intentas implantar se sostienen en los resultados. Cuando llegan buenos, el jugador empieza a creer en lo que está haciendo. La semana de trabajo ha sido mucho mejor, pero desde que yo llegué, los chicos han respondido igual de bien siempre, a muerte cada semana", apostilló.

Díaz cree que su equipo está muy vivo, a pesar de que volviera a cometer fallos evitables el pasado sábado. "Al final cuando quieres jugar de una manera corres unos riesgos y eso te puede llevar a cometer errores. Hay que saber un poco cómo están unos chavales que después de tantas derrotas, se vieron por delante en un campo donde no había ganado nadie, siendo superiores, siendo mejores... Valoro más cómo reaccionó el equipo, como se vino arriba e intentó ganar con lo que llevamos encima", manifestó.

También entiende que se ha producido desde su llegada "una mejoría física" a pesar de que "hay jugadores como Reguera o Josete que acaban de salir de una lesión a los que se les hace un poco pesado los partidos".

Aunque considera no será fácil jugar frente a la Balompédica ("Es un equipo de nuestra liga, pero asequible para nosotros no es nadie", dice), no cree que haya tanta diferencia entre los dos equipos: "Es mejor jugar contra el Linense que contra el Córdoba, eso está claro".

"La competición te atropella, no nos podemos parar a pensar en que ganamos el fin de semana anterior porque ya tenemos otro partido y hay que volver a ganar. No nos podemos dar el lujo de dejarnos más puntos, y menos en casa", subraya.

"La Balona es un rival duro, muy duro, juega de tres cuartos del campo hacia atrás, se encierra muy bien, cuando entras en zona de medios te presionan de una manera increíble, corren una barbaridad, el repliegue defensivo es intensivo y cuando te roban salen muy rápido a la contra. Quizás no tengan jugadores tan rápidos como el Salamanca, pero lo interpretan muy bien y de hecho ahí están los resultados, de los últimos cuatro partidos han ganado tres. Es un rival incómodo y difícil", define.

En cuanto al estado de la plantilla, el técnico tiene la baja segura de Moha. Junto a él, el central Morante tiene complicado estar recuperado para esta jornada: "Tiene un edema en una rodilla y sufre mucho dolor todavía". Por su parte, el delantero Escudero se encuentra con molestias en un abductor, aunque Díaz espera que esté para el domingo. Lleva toda la semana entre algodones.

Quien se encuentra en un momento muy dulce es el talaverano Álvaro Juan: "Es una de nuestras armas ofensivas; el chaval rinde a un nivel espectacular". Eso sí, el entrenador resaltó que en la faceta atacante el Talavera tiene también jugadores como Escudero, Souleymane, Edu Gallardo, Giuliano…, "gente muy ofensiva". Pero es un hecho que "hay que aprovechar el momento en el que está Álvaro Juan y esperamos que siga así durante mucho tiempo", concluyó.