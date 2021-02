Antonio Ruiz Romerito, el entrenador del Atlético Sanluqueño, se mostró muy crítico con la actitud de su equipo en la derrota sufrida este domingo ante la Balona en El Palmar. El exalbinegro calificó de "despropósito" el primer tiempo de los suyos, reclamó "autocrítica" al vestuario y cargó también contra el arbitraje.

Preguntado por el partido, Romerito dij: "Fue un despropósito total nuestro en la primera parte en la cual se lo pusimos fácil a la Balona". "El árbitro se puede equivocar o no, pero nosotros no podemos cometer errores así como venimos cometiendo; nos autoexpulsamos un jugador y eso es un hándicap muy grande", prosiguió. "Después cuando pudimos acercarnos en el marcador con el penalti, volvimos a fallar y es muy difícil entrar al partido, con uno menos es muy complicado", afirmó.

"Tenemos que hacer autocrítica, tanto jugadores como el cuerpo técnico, yo el principal, y pensar en el domingo que viene", proclamó el técnico verdiblanco.

Romerito entiende que les hizo más daño la expulsión que el primer gol: "La expulsión es muy clara, hablé con Theo y le dije que no le sacaran amarilla para que no le condicionaran muy rápido... El jugador se equivocó, yo le he recriminado y tendrá su correspondiente multa fuerte porque tenemos nuestras responsabilidades", advirtió.

"Me duele mucho", continuó Romerito con su análisis del revés. "La imagen, el escudo, me duele todo; asumo mi responsabilidad pero los jugadores también deben asumir su responsabilidad, no podemos permitir la situación en la que estamos", subrayó.

"El partido estuvo muy condicionado desde el principio, pero en la segunda si metemos el penalti a lo mejor cambia", lamentó Romerito antes de cargar contra el arbitraje: "Aquí los árbitros se sienten súper cómodos y siempre todo en contra".

"Lo que nos queda es trabajar y remozar el once. Cuando uno no aprovecha la oportunidad es difícil que vuelva a tener otra", zanjó.