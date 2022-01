Alhassan Koroma recae en su lesión y se pierde la Copa de África

El extremo de la Real Balompédica Linense Alhassan Koroma ha sufrido una recaída en la lesión muscular que viene arrastrando desde casi el comienzo de temporada mientras se entrenaba con la selección de Sierra Leona y se ve obligado a renunciar a tomar parte en la Copa de África que se celebra desde este domingo en Camerún y que para su combinado nacional empieza el próximo martes.

Malas noticias para Alhassan Koroma y para la Real Balompédica. El extremo no podrá jugar la Copa de África porque se ha cruzado en su camino otra recaída en la lesión muscular de la que precisamente estaba acabando de recuperarse cuando se marchó con su selección.

La Balona había asumido que no contaría con Koroma en los dos-tres primeros partidos de 2022, pero ahora su baja se proyecta en el tiempo. A falta de la confirmación que proporcionan los exámenes médicos que se realizará a la vuelta -que de momento no tiene fecha- no podrá entrenarse con normalidad en al menos un mes. En ese tiempo el club confía en que se someta a una leve operación para acabar con los problemas bucosanitarios que, en opinión de los expertos, están a la base de estas continuas recaídas.

El entrenador del conjunto de La Línea, Antonio Ruiz Romerito, ya le mandó un mensaje el viernes en rueda de prensa, antes de que se conociese su nueva lesión y advirtió: “No voy a regalarle nada a Koroma”.

El que sí tomará parte en la Copa de África de selecciones es Alu Koroma, hermano de Alhassan y jugador también de la Real Balompédica, solo que en la actualidad cedido en la UD San Pedro.