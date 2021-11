La Balona cederá a Djandi y Alu Koroma a la UD San Pedro

La Real Balompédica Linense tiene cerrado el acuerdo con la Unión Deportiva San Pedro para que el defensa guineano Jorge Djandi y el atacante sierraleonés Alu Koroma se enrolen en el conjunto malagueño en calidad de cedidos hasta final de la presente temporada.

La dirección deportiva y la directiva de la Balona han buscado una solución para que dos jugadores a los que entiende que se les ha quedado pequeña la categoría de su filial (Segunda Andaluza) y que a pesar de entrenarse con el primer equipo apenas tienen oportunidad en la Primera RFEF busquen minutos de calidad para continuar su formación y el destino de ambos, a falta de que se haga oficial, es la UD San Pedro.

De hecho el marcador central Jorge Djandi, de Guinea Bisau, participó en algunos amistosos de pretemporada, pero no ha debutado en competición y el técnico no requirió sus servicios ni en el duelo de la Copa Federación en la que sí tomaron parte varios jugadores del segundo equipo. Alu Koroma, que también es cierto que no estuvo a disposición de Antonio Ruiz Romerito en varios partidos como consecuencia de su presencia en la selección de Sierra Leona, ha sido convocado en seis ocasiones, pero solo actuó ocho minutos en el duelo que el conjunto de La Línea perdió en Barcelona ante el filial azulgrana.

El acuerdo para su marcha explicaría que ni Djandi ni Alu Koroma jugasen el pasado sábado con la Balona B en Alcalá del Valle, en un duelo en el que ni siquiera formaron parte de la convocatoria.

El conjuntos costasoleño es sexto en el grupo IX de la Tercera RFEF, empatado a puntos con el quinto clasificado, el Torredonjimeno, que en la última jornada le endosó una goleada (5-0).