Jovan Stankovic, que la pasada campaña condujo al San Fernando CD hacia el ascenso a la Primera RFEF (en la que militan Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense) ha confirmado en las últimas horas que el club que le ha comunicado que rescinde el año de contrato que tiene en vigor y que, por lo tanto, no dirigirá a los azulinos en la categoría de nuevo cuño. Lo curioso del caso es que, aunque era un secreto a voces, el técnico serbio ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Cope Mallorca, donde reside.

“El San Fernando me ha despedido. No lo esperaba después de hacer una gran temporada, pero ya sabemos cómo es el mundo de los entrenadores”, dijo el expreparador azulino. “Tengo un año más de contrato y no me han dado ninguna explicación”.

“No había tenido ninguna diferencia con el grupo inversor y por eso me ha sorprendido. Terminamos la temporada hace 50 días, me lo han comunicado hace dos y después del gran éxito de la temporada pasada ahora me encuentro sin equipo”, reivindica.

La salida de Stankovic era ya de dominio público. De hecho se habla de que existe una terna de técnicos que son candidatos a reemplazarle y la componen dos exalgeciristas, Manolo Sanlúcar y Baldomero Hermoso Mere y el exbalono Antonio Calderón, si bien éste está a un paso de regresar al Salamanca CF UDS.