La finalización, este sábado, de la fase de ascenso a Segunda B, el regreso del Cartagena a la categoría de plata y el fracaso de Marbella, Yeclano y Badajoz en el intento de seguir sus pasos ha dejado configurada la Segunda división B, al menos en lo que se refiere a los equipos que pueden competir con Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol la próxima temporada en la primera fase, en la que competirán con otras ocho escuadras. Las combinaciones son infinitas, pero el azar ha querido que se pueda conformar un grupo para la primera fase prácticamente con el mismo criterio que se utiliza en Tercera división para el grupo X, lo que le convierte en una opción razonable. Pero, evidentemente, no es la única.

Betis Deportivo y El Ejido (el equipo con más campogibraltareños fuera de la comarca) culminaron este sábado el ascenso a Segunda división B. Como quiera que San Fernando y Marbella fracasaron ya se conocen 97 de los cien clubes que competirán la próxima andadura en la categoría de bronce, en espera de que se resuelva el caso del Portugalete-Sestao River, aplazado al aparecer un positivo por coronavirus en el entorno de un futbolista y dos plazas de repesca entre los campeones no ascendidos, que se decidirán en pleno mes de agosto.

La lógica señala, con los equipos que ya se conocen que han ascendido, que deben competir en el mismo grupo por aquello de la rivalidad, la cercanía para los desplazamientos… los cinco equipos de Cádiz (Algeciras, Balompédica, San Fernando, Cádiz B y Atlético Sanluqueño), los dos de Sevilla (Betis Deportivo y Sevilla Atlético) y Recreativo de Huelva y Córdoba CF, es decir los nueve que por distribución geográfica coinciden con el grupo X de Tercera. A ellos lo normal es que se sumase el Marbella, el más cercano entre los que no pertenecen a ese colectivo. De hecho, ese criterio ya se ha utilizado en temporadas precedentes en competiciones de baloncesto. Todo eso, sin descartar que el grupo lo apuntalase la UD Melilla.

De respetarse ese principio, lo que está claro es que el grupo sería fortísimo en el apartado deportivo. Y no hay que olvidar que, de acuerdo al reglamento que circula entre clubes y medios de comunicación nacionales, los tres primeros de esa fase de diez equipos serán los que opten al ascenso a Segunda y que cuartos, quintos, sextos y séptimos tendrán opciones de acabar perteneciendo a la Segunda B-Pro, de nuevo cuño.

Pero ésa no deja de ser una opción. Hay quien sostiene que competirán los cinco equipos extremeños, que además son de la provincia de Badajoz (el descendido Extremadura, Badajoz, Mérida, Don Benito y Villanovense) con el Recre y los cinco gaditanos, mientras que los sevillanos se unirían a la zona este de Andalucía. No parece tan descabellado, pero claro, sobraría uno y el Recre no se puede quedar aislado, a no ser que se le uniese al grupo con los equipos de Sevilla, lo que se antoja poco probable.

Evitar descensos masivos en una misma autonomía

En otros foros se habla de que la Española no quiere unir en esta fase a todos los equipos de una misma comunidad autónoma para evitar que se produzca un descenso masivo de clubes de la misma (a fin de cuentas quedarse en Segunda B es descender una categoría al crearse una nueva) y elaboran el siguiente subgrupo muy parecido a éste, pendiente del posible ascenso del Linares vía repesca: Balona Algeciras, Marbella, El Ejido, Recreativo de Granada, Murcia, Ucam, Yeclano, Lorca y [Linares].

Entre las innumerables combinaciones que han salido a la luz aparece una con los 12 equipos andaluces, los dos canarios (Las Palmas Atlético y Tamaraceite) el Melilla y los cinco extremeños a dividir en dos subgrupos que tampoco parece imposible.

La Española tiene previsto anunciar tanto la composición definitiva de los grupos como la fecha de arranque de la competición, que en principio será el 26-27 de septiembre, la semana próxima.