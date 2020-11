Antonio Calderón, técnico de la Real Balompédica, entiende que su equipo tiene que trabajar para encontrar el gol, afirmación que realizó en la rueda de prensa posterior al empate a cero cosechado por el equipo de La Línea frente a Las Palmas Atlético, en la que afirmó que es un "camino" que hay que andar hasta resolver el problema: "Me preocupa pero no me desespera. En casa no arrancamos, tengo tarea pero el equipo no es como el Municipal, que tiene goteras por todas partes. Tiene una asignatura pendiente que es crear más ocasiones para tener más opciones para marcar o tener más efectividad", dijo.

"Es un camino largo. Somos un equipo sólido y fiable pero tenemos esa asignatura pendiente que es generar más ocasiones para marcar. O te marcan los goles los jugadores porque son buenos o tienes que generar más para tener más posibilidades de marcar", añadió el entrenador sobre su equipo.

Calderón defendió que su equipo jugó diferente a otras ocasiones, aunque no lograse vencer: "Tuvimos más amplitud, dominamos como en otros partidos de casa, pero de nuevo nos vamos con un punto. Hicimos muchas cosas bien y aunque hayamos creado más ocasiones se nos resistió el gol".

"Jugamos de otra manera, con Koroma en una banda y con Antoñito en la otra. Estamos buscando soluciones. No es que nos quedemos inmóviles. El camino hay que andarlo. Ahora tenemos tres partidos en casa con tres empates a cero. Cuando no ganamos, me voy a casa y me quedo mal, pero es que esto sigue y si me pongo así a los jugadores le voy a transmitir lo mismo y ellos dan todo lo que tienen. A ellos no se les puede poner un pero", reafirmó sobre la misma idea.

Calderón reconoció la falta de paciencia: "A los futbolistas le pedimos que salgan buena actitud, buena intención, con orden, que sean atrevidos y cada uno haga su trabajo en su parcela del campo. Algunas veces podemos pecar de imprecisos o impetuosos y por eso queremos que la jugada salga rápida, nos metemos donde hay mucha gente y acabamos perdiendo el balón y queremos recuperar y hacemos falta. Tenemos que seguir trabajando para que el equipo tenga más tranquilidad. Es un tema de paciencia. En el descanso les dijimos a los futbolistas que fueran pacientes porque se defendían bien porque no encontramos el camino al gol".

"No me gusta no marcar goles, pero soy el entrenador y tengo que darle al equipo las herramientas para que cree más ocasiones. el gol no llega por arte de magia. Fuimos más profundos y verticales que otros partidos pero seguimos sin encontrar portería", respondió cuando se le insistió por la falta de gol.

"Yo también querría ganar y hacemos todo lo posible para ello. Con los problemas se trabaja. Acabamos con tres delanteros e intentamos poner más balones al área. Esta vez que nos quedamos con uno más las condiciones meteorológicas nos complican las cosas porque el campo se puso muy rápido y ellos se metieron con siete atrás. El equipo quiere pero no encuentra el gol. Estamos trabajando queríamos, ganar y no pudo ser", añadió.