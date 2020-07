El fichaje del hondureño Bryan Barrios por la Real Balompédica Linense tiene tras de sí la historia de superación más conmovedora que se haya vinculado al equipo de La Línea en muchos años. Un relato muy en consonancia con la condición de Recia de la entidad. El zaguero procede de una familia humildísima, en la que confiesa que durante su niñez no siempre había para comer y ahora ve hecho realidad el que ha sido su sueño desde pequeño: jugar en Europa.

Desde Honduras, Bryan Barrios se muestra convencido de que llega para crecer como futbolista y para ayudar a la Balona “a ascender a Segunda que es donde todos queremos que esté”, promete “esfuerzo y trabajo” a un club cuya centenaria camiseta ya tiene entre sus pertenencias. “A la afición solo puedo decirle que esté tranquila, que va a tener un guerrero más, que va a trabajar humildemente y que lo va a dar todo por el equipo”, se compromete.

“Es cierto que tuve una infancia muy difícil, muy complicada”, narra el ya jugador de la Balona. “Procedo de una familia muy humilde y no siempre teníamos para comer. Muchas veces nos tocaba comer lo que había… mango, coco... pero salimos adelante”.

“Desde muy pequeño mi sueño era jugar fuera de mi país, anhelaba salir, aunque nunca imaginé que acabaría cruzando el océano para jugar en Europa”, continúa. “Pensé que podría llegar a la MLS” en referencia a la Major League Soccer, la principal competición de Estados Unidos y Canadá. “Gracias a Dios se me ha brindado la oportunidad de ir más allá y estoy muy agradecido por poder jugar en España y en la Balona”.

“Cualquier futbolista de mi país sueña con llegar a Europa, para crecer y seguir aprendiendo cada día y como las oportunidades solo llegan una vez había que aprovecharla”, abunda.

"No voy a pasearme, voy a darle duro"

“Lo que pueden tener seguro es que lo voy a dar todo cuando llegue allá y voy a aportar mi granito de arena para que el equipo tenga un papel protagonista en la competición, para que entre todos hagamos historia y a nivel personal para seguir creciendo futbolísticamente”, apuesta. “No voy a pasearme, voy a darle duro y sé que lo voy a conseguir”.

“Mi objetivo ahora es ascender con la Balona a Segunda, hacerlo yo también y para eso hay que trabajar fuerte y ser importante, marcar la diferencia cada día, en cada entrenamiento y en cada partido", sostiene el defensor, que llegará a la Balona procedente del Marathón de la máxima categoría de Honduras, en la que suma más de un centenar de apariciones. No es de extrañar que su desembarco en la Balompédica se convirtiese en noticia en todo el país.

El zaguero, que puede desenvolverse como lateral diestro y como central, recuerda que su primer contacto con la Balompédica le llega a través de una conversación con el vicepresidente albinegro Nicola Radicci. “Él vino a ver un partido que jugamos contra Motagua [de Tegucigalpa] durante el pentagonal y a la finalización habló conmigo, después siempre estábamos en contacto, me seguía, hasta me entregó una camiseta de la Balona y más tarde me hizo llegar una propuesta y tras hablar con mi familia solo puedo decir que estoy agradecido con Dios porque pudimos llegar a un acuerdo”.

Con margen de mejora

Bryan Barrios se define como “un jugador muy rápido, fuerte” y aunque admite que tiene “que mejorar en algunos apartados” está convencido de que “con trabajo” lo va a conseguir. “Soy bastante rápido, me gusta estar mano a mano con el adversario, porque me siento con capacidad para ganarle la partida”

“También soy consciente de que me espera un esfuerzo para adaptarme al fútbol de allá, que es más rápido, con más técnica y en eso hay que aplicarse” asume.

Desde que se concretó no ya su fichaje, sino el interés de la Balona por enrolarle en su proyecto Bryan Barrios, que ya sabe lo que es ser convocado por la selección de su país, ha invertido mucho tiempo en conocer tanto al club como a la ciudad. “He estado viendo fotos, vídeos… la verdad es que me parece muy bonito y estoy convencido de que me voy a adaptar rápido”, finaliza.