La Real Balompédica Linense no saltará este domingo (18:00, en directo por Footters) al terreno de juego del Cartaganova sin nada en juego, como suele decirse. El equipo de La Línea precisa puntuar para no añadir nuevos récords negativos a la actual competición. Por un lado, si no vence sería la Balona con menos puntos desde que regresó a Segunda B en el verano de 2011. Además puede ser el que finalice en la peor clasificación. Todo eso sin olvidar que en caso de caer alargaría a ocho la racha de mayor número de derrotas consecutivas que posee en solitario la actual plantilla desde hace dos semanas.

El vestuario de la Balona tiene motivos para echar el resto en el encuentro del domingo en Cartagena. No es de los que tiene especial reflejo en la clasificación, sino más bien un intento de que el nombre de los que permanecen en la plantilla no queden reflejados como los de los peores desde que el equipo de La Línea ascendió por última vez a Segunda B.

En cuanto a puntos, la Balompédica estableció un auténtico récord en la campaña 2011-12, en la que de la mano de Rafa Escobar, el actual entrenador del Europa de Gibraltar, alcanzó los 72 que le llevaron al subcampeonato y la fase de ascenso, de la que fue apeada por el CD Tenerife y el árbitro vasco Aitor Gorostegui.

Desde entonces casi se puede hablar de un descenso paulatino. Los albinegros sumaron 58 puntos en dos ocasiones (2012-13 y 2014-15), 56 en la 2013-14, 52 en la 2016-17 (en la que celebró la salvación con dos jornadas por delante en San Fernando) y 48 en también en dos oportunidades, 2015-16 y la pasada, en la que evitó el descenso en la última jornada.

A falta de un partido la Balompédica suma 46 puntos, los mismos que tenía al término de la trigésima jornada, después de empatar sin goles con el Ibiza. A la vista de lo que dicen los números, tanto con una derrota como con un empate en la visita a Cartagena, será el equipo con menos puntos del paso reciente por Segunda B. Solo con una victoria superaría las campañas 2015-16 y 2017-18.

En cuanto a la posición, la Balompédica fue subcampeona (2011-12), sexta (2012-13 y 10-15), séptima (2013-14), novena (2016-17) y undécima (2015-16 y 2017-2018).

A falta de una jornada, el equipo albinegro aparece en el puesto once de la clasificación del grupo IV de la categoría de bronce. Solo en caso de victoria podría avanzar a la décima posición, pero para eso precisa que no lo haga el Real Murcia, que le aventaja en dos puntos.

Sin embargo, si empata podría ser desplazada de esa plaza por Sevilla Atlético y Don Benito –que saldrá a por todas porque aún ni tiene garantizado que elude el puesto de promoción- y en caso de derrota también por el Jumilla –que tiene tres puntos menos pero le aventaja en el golaveraje- y por el Atlético Sanluqueño, en este último caso solo en caso de que se produjese un triple-cuádruple empate que según los protagonistas inmersos en el mismo perjudicase a los intereses de los de Jordi Roger.