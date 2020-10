La Unión Deportiva Tamaraceite, un equipo que ha sido capaz de protagonizar cinco ascensos en seis temporadas, disputa este domingo (12:00) en el Municipal de La Línea y ante la Real Balompédica su primer encuentro como visitante en Segunda división B desde que fue fundado en 1966, al que llega avalado por el empate conseguido hace una semana ante uno de los cocos de la categoría, el CD San Fernando.

El conjunto granacario cuenta en sus filas con cuatro futbolistas (Jordan, Álex, Eros y Juan Andrés), que, como su entrenador Chus Trujillo, comenzaron su andadura con el club en categoría regional y, además de los cedidos por la UD Las Palmas, está asentado con cinco jugadores veteranos, en algunos casos muy veteranos, con amplia experiencia en categorías superiores: David García (que militó 16 temporadas en la UD Las Palmas), David González (que a sus 39 años ha vestido entre otras las camisolas de UD Las Palmas, Numancia, Alcorcón, Hércules), Asdrúbal Padrón (UD Las Palmas, Leganés, Unionistas de Salamanca…), López Silva (Cádiz, Córdoba, Alcoyano, Burgos) y Aythami Álvarez (UD Las Palmas, Huelva y Barakaldo).

El Tamara, como popularmente le conocen sus aficionados, no facilita la lista de jugadores que han viajado este sábado hasta la Península vía aeropuerto de Sevilla, pero si ha dado a conocer que no podrá contar con su último fichaje, Toni Segura (canteras de la UD Las Palmas, Real Betis, Real Madrid así como del primer equipo del Recreativo de Huelva), hijo del mítico jugador de la UD Las Palmas Toni Robaina, que no ha podido ser inscrito al no llegar a tiempo el tránsfer que precisaba desde Polonia, ya que su último equipo fue el Legia de Varsovia.

Chus Trujillo, que es poco menos que el alma máter en el apartado deportivo de este club, recalca que su equipo es “el más humilde, que no pobre de la categoría”, lo que no le impide aspirar a grandes logros “porque soñar es gratis”.

“La Balompédica será un rival muy complicado, que hace del juego directo y de la segunda jugada su leitmotiv y eso supone que vamos a tener que estar muy juntitos para ganar esas segundas acciones, porque si damos oportunidades y nos las ganan dos o tres rechaces va a ser muy complicado poder traernos los puntos”, aseguró el míster su comparecencia ante los medios locales previa al encuentro con el conjunto de La Línea.