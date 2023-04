Víctor Basadre: "Hay que creer hasta el final"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Víctor Basadre, sólo puso pegas al resultado del partido en Ferrol, un 1-0 que no parece minar el ánimo del técnico: "Hay que creer hasta el final".

"Fue un partido muy completo. Llevo poco tiempo, y sin duda alguna fue el más competitivo que hemos disputado con diferencia. Pienso que hicimos cosas suficientes para conseguir algo más que cero puntos", manifestó Basadre, que durante toda su comparecencia de prensa se expresó en gallego, el idioma en el que le fueron realizadas las preguntas.

"Ellos empezaron fuerte con la idea de solventar por la vía rápida las cosas, pero pasados cuatro o cinco minutos de desequilibrio el juego cayó incluso de nuestro lado. Desgraciadamente hay dos o tres acciones puntuales que marcaron el partido, un par de faltas laterales que no logramos defender como nos hubiera gustado. Pero la diferencia está en esa jugada tan desafortunada por nuestra parte, que se finaliza de manera magistral por supuesto, pero más allá de eso fue evitable", describió.

"A pesar de eso en la segunda parte hicimos muy buen partido, muy completo. Dimos la cara sobre todo teniendo en cuenta a quién nos estábamos enfrentando y que no estábamos en nuestra casa. El partido nos deja buen sabor de boca desde el punto de vista de que es positivo saber que somos capaces de dar este nivel, pero en nuestra situación lo único que importan son los puntos y eso no lo hemos conseguido".

Sobre la escasa presencia ofensiva de su equipo, Basadre afirmó: "Hubo un remate a gol que se fue muy desviado de Koroma en la primera parte y un par de acciones para tirar tras resarcirnos de esa situación de desequilibrio inicial. Nos aproximamos al área contraria con claridad e incluso argumentos para hacer cosas, pero el área estaba muy poblada de defensores y atacantes y no tuvimos esa clarividencia para marcar".

"La lectura positiva es que quedan cuatro partidos con algunos rivales directos y hay que ser optimista hasta el final, porque es posible salvarse incluso en el último cuarto de hora del último partido de Liga. Siempre hay que creer", insistió.

La situación de la Balona es complicada, pero no insalvable. "Si yo llego hace tres semanas a este equipo y soy el tercer entrenador de la temporada es porque las cosas no han salido como se preveía. Los puntos que tiene el equipo son los que tiene y hace tiempo que no gana. Aun así creemos que tenemos en nuestra mano la opción de salvarnos. Todo el mundo tiene un calendario muy complicado en este fin de liga", concluyó.