El Talavera de la Reina, que el próximo cinco de enero (12:00) tras el parón liguero, visitará el Municipal de La Línea para medirse a la Real Balompédica, cayó este domingo en casa a manos del Atlético Sanluqueño. Uno de los goles visitantes fue anotado por el exbalono Luis Madrigal. El resultado, que implica la segunda jornada consecutiva sin sumar, despeña al conjunto toledano a la plaza de promoción, empatado a puntos con el Algeciras, pero con peor coeficiente de goles.

Así cuenta el partido Diario de Jerez, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

El Atlético Sanluqueño cierra el año 2019 con una trabajada victoria en el campo del Talavera de la Reina tras encarrilar el partido en el primer tiempo y sufrir en un segundo en el que no llegaron los goles visitantes.

El encuentro comenzó con intercambio de posesiones entre dos conjuntos dispuestos a tener el control del balón en una tarde tranquila y calmada de principios de invierno. Los locales comenzaron con un punto más de intensidad y gozaron de las primeras ocasiones más claras del encuentro a través de un Zamorano que estaba siendo el jugador más insistente en este primer tramo. Tras dos ocasiones interesantes del Talavera de la Reina llegó la primera para un Atlético Sanluqueño que no perdonó para poner el primer gol de la tarde. El tanto, obra de Darío Guti, llegó en el minuto 20 del primer tiempo.

Tras este primer tanto no llegó la reacción local y el Atlético Sanluqueño siguió apretando en busca de un segundo tanto que le acercara a una victoria que no llegaba desde el 1 de diciembre. El balón se lo quedó el conjunto visitante y cuando quedaban diez minutos para encaminar el camino de los vestuarios llegó el segundo tanto del Sanluqueño, obra de Madrigal. El jugador visitante recogió el balón a tres cuartos de campo y desde unos 30 metros conectó un gran disparo que se coló en la red de la portería del exsanluqueño Dani Barbero. Madrigal, que había jugado anteriormente con el Talavera de la Reina, no celebró el tanto y fue ovacionado por el que fue su público años atrás.

Se llegó al partido con cero dos y se presentaba un segundo tiempo muy favorable para un Atlético Sanluqueño que tenía la victoria a tocar. Tras el paso por los vestuarios, Juan Francisco Alcoy, técnico local, introdujo a Ángel López al terreno de juego en busca de un gol que los devolviera al partido. Y así fue, porque a los dos minutos de la reanudación llegó el 1-2, obra de Samu Corral.

A partir de entonces, el partido se fue calmando y con cambios, interrupciones y faltas se llegó al tramo final con todo abierto y con tres puntos en juego que eran muy importantes para ambos conjuntos. Los locales lo fueron intentando con más fe que ideas claras y se llegó al minuto 90 con un definitivo 1-2 que le permite al Atlético Sanluqueño sumar tres importantes puntos para alejarse de una zona de descenso que todavía sigue demasiado cerca, a sólo 4 puntos.

SAMU CORRAL DEJA EL EQUIPO TALAVERANO

Apenas una hora después del término del encuentro el presidente del CF Talavera, José Antonio Dorado, compareció para confirmar la marcha del delantero Samu Corral a un conjunto, del que no desveló el nombre, de la Primera División de Polonia, competición en la que coincidirá con un exbalono, el barreño Pirulo.

El traspaso del jugador reportará a la entidad 60.000 euros, junto a un diez por ciento "de un posible traspaso futuro del futbolista", según explica La Tribuna de Toledo.

"En ese sentido, lo hemos decidido porque el club está un poco justo económicamente de cara al presupuesto de esta temporada", agregó.

Y es que puso de relieve que "los socios no han apoyado este año lo que deben y el tema de las subvenciones tampoco es el que entendíamos nosotros", añade la información. "Por todo lo anteriormente referido, "no tenemos más remedio que aceptar el traspaso del futbolista".