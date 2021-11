Las credenciales de la Balona

Los triunfos conseguidos en las dos últimas jornadas sobre el Albacete Balompié (4-1) en el Municipal y, el pasado viernes, en el Benito Villamarín de Sevilla sobre el Betis Deportivo (1-2), resultados que le han asentado en la zona de privilegio, han acabado por disparar los elogios hacia la Real Balompédica Linense. Cada vez cuesta más sujetar la legítima euforia de sus aficionados y los medios de ámbito autonómico y nacional se empeñan en desposeer a los de La Línea del mensaje modesto que le acompaña desde que desembarcó en la Primera RFEF y ya le cuelgan un cartel de favorito que ya le adjudicó, entonces para sorpresas de casi todos, el conocido periodista Rafa Máinez en los albores de la competición.

Beatriz Anillo, del Diario As, es la más rotunda en su afirmación. El titular de su crónica no deja lugar a dudas: “La Balona asalta el Benito Villamarín y presenta credenciales”. Y esa es la tónica.

“El Linense presenta su candidatura al ascenso con toda la legitimidad del mundo tras llevarse los tres puntos del ilustre estadio Benito Villamarín ante un combativo Betis Deportivo que lo intentó todo pero que pecó de bisoñez y no supo contrarrestar la mayor sabiduría y físico de los hombres de Romerito, que siguen escalando”, afirma la crónica de As.

“Los minutos finales ofrecen mucha emoción y nervios a flor de piel con la Balona tirando de tablas para ralentizar el tiempo a su favor. De esta forma consigue llevarse los tres puntos para deliro de sus muchos aficionados desplazados desde La Línea de la Concepción”, finaliza.

El Desmarque cataloga a la Balompédica de gallito del grupo, algo impensable cuando arrancó la competición hace poco más de tres meses. “El filial bético no ha podido con uno de los gallitos del grupo, que se ha mostrado más sólido y con mayor poder ofensivo para acabar por llevarse los tres puntos de Heliópolis”, afirma.

En medio de un cúmulo de resuménes en los que que nadie pone en duda la legitimidad de la victoria albinegra en el coliseo verdiblanco, Diario de Sevilla señala que la Balona “demostró que en estos momentos se encuentra varios pasos por delante que el filial".

“El Betis Deportivo perdió con justicia frente a una Balompédica Linense a la que le bastó la primera mitad para ganar, porque en la segunda se limitó a aguantar lo que no llegó. Porque su adversario no llegó. Y se dice que es justo porque al final el fútbol no es tanto las que metes si no las que dejas de conceder”, afirma ABC.

Los balonos, tanto los que estuvieron en Heliópolis como los que siguieron el partido por televisión, viven un fin de semana plácido y piensan ya en el partido del próximo sábado (16:00) en el Municipal frente al líder Villarreal B.