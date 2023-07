El experimentado central Diego Jiménez, cuarto fichaje de la Balona

La Real Balompédica Linense anunció este lunes el nombre de su cuarto fichaje, de cara a la andadura 2023-24, la de la 'Operación Retorno' a Primera Federación. Se trata del defensa central Diego Jiménez, que llega procedente del Hércules de Alicante, que acabó séptimo en el grupo III de la Segunda Federación, la misma categoría en la que competirá el equipo de La Línea esta temporada. El zaguero, que jugó 24 partidos en Segunda con el Recreativo de Huelva en la 2014-15, se incorporó al equipo alicantino en el mercado de invierno. Había comenzado la pasada campaña en el UCAM de Mucia. El acuerdo de la Balona con el futbolista, de 31 años, es por una temporada con opción de una segunda.

Diego Jiménez López, nacido el 12 de agosto de 1991 en la localidad zamorana de Benavente, acumula mucha experiencia en la división de bronce (siempre con la donominación de Segunda B) con más de 220 partidos disputados en ella.

De acuerdo a las informaciones de diferentes medios, además de ser contundente, este central (que en determinadas circunstancias se adapta al puesto de lateral), aporta una buena salida de balón, sin olvidar su aportación anotadora, aunque no sea su fuerte. La andadura 2021-22 hizo cuatro goles con el Hércules en esta misma categoría. La pasada, después de jugar 17 partidos, once en el UCAM y seis en el Hércules, no marcó.

Formado en las bases del Villarreal, jugó más de 50 duelos con los filiales amarillos (uno de ellos en Segunda cuando tenía 20 años) y de ahí se incorporó al Recreativo de Huelva en Segunda división disputando en la misma 24 encuentros (22 de ellos como titular) cuando apenas contaba 22 años.

Desde entonces y hasta la 2020/21, el defensa apuntaló la zaga del Nuevo Colombino llegando a intervenir en 140 encuentros a lo largo de seis temporadas, si bien es cierto que tras la segunda abrió un paréntesis para enrolarse en la Unió Esportiva Costa Brava, con la tomó parte en 23 compromisos (21 de ellos en el once inicial), siempre en Segunda B.

En la 2021-22 participó en más de 2.600 minutos en el Hércules, anotando cuatro goles. Su equipo se quedó a las puertas de la Primera Federación y optó por no renovarle, por lo que se fue al UCAM, del que se desvinculó en diciembre para volver al Rico Pérez. Los medios alicantinos hablaban hace hace apenas una semana de su posible renovación.