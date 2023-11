Víctor Cea: "La Balona tiene jugadores de superior categoría y un gran entrenador"

El entrenador del UCAM Murcia, Víctor Cea, asegura que su equipo está que su plantilla está “centrada y comprometida” en cambiar la dinámica en sus desplazamientos, en los que solo ha sumado un punto de 18 posibles desde que arrancó la temporada en el grupo IV de la Segunda Federación. El míster recalca que el objetivo es sumar los tres puntos en la jornada inmediata, pero asume que no será fácil este domingo (16:30) en La Línea ante la Real Balompédica, que tiene “una plantilla muy competitiva y un gran entrenador”.

Víctor Cea, que compareció este viernes en rueda de prensa, asegura que su vestuario ha vivido “una buena semana” después de obtener la pasada jornada “una victoria merecida” sobre el Cádiz Mirandilla, aunque no tardó en añadir: “También fue mejorable la segunda parte que ofrecimos”.

“Hemos detectado el error y lo hemos trabajado para que este fin de semana estemos más cerca del nivel de la primera parte, que se acerca más a la versión que queremos dar”, sostuvo en su comparecencia ante los medios de comunicación murcianos.

“Nos vamos a enfrentar a un rival con jugadores contrastados o de superior categoría”, dijo el míster de los universitarios al ser preguntado por la Balona. “Yo he entrenado a alguno de esos futbolistas y sé que es una plantilla muy competitiva. Además, cuenta con un gran entrenador [en referencia a Baldomero Hermoso Mere], al que me he enfrentado ya en varias ocasiones. Nuestro reto es conseguir los tres puntos en su campo. No será fácil.

Fue entonces cuando Víctor Cea reflexionó sobre la marcha de su equipo cuando actúa como forastero: “Lo primero de todo es pedirle perdón a la afición porque no son números aceptables como visitante. En casa estamos dando el nivel que queremos y esta plantilla está centrada y comprometida en cambiar la dinámica en los desplazamientos. Girando esa situación encontraremos el rumbo adecuado a la temporada que queremos hacer”, afirmó.

El entrenador sostuvo que hay “varios jugadores tocados”, pero no desveló quiénes se desplazarán hasta La Línea. “Nos queda una sesión de trabajo antes de viajar. A ver cómo evolucionan antes de cerrar la convocatoria”, que se dará a conocer este sábado, cuando el equipo ya esté en ruta en dirección al Campo de Gibraltar.