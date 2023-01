Un cerrojo llamado Balona

La Real Balompédica Linense sigue protagonizando una incontestable escalada por la clasificación del grupo I de la Primera Federación que semana tras semana merece todo tipo de elogios por parte del mundillo de la categoría. Por encima del debate sobre la ausencia de un nueve -que casi con total seguridad acabarán este miércoles con el cierre del mercado invernal- lo que resulta indubitable es que gran parte del éxito de los albinegros desde la llegada del técnico cordobés radica en un bagaje defensivo al nivel de los mejores. Y no es una exageración: la Balona es el equipo menos batido del grupo y el segundo de toda la categoría.

No es una labor solo de la defensa y de Alberto Varo, por mucho que la retaguardia y el cancerbero estén ofreciendo un nivel excelente. Es la consecuencia de una filosofía de fútbol. La Balompédica ha hecho de la sencillez, la solidaridad y el trabajo defensivo desde el primero al último una forma de sobrevivir, hasta convertirse poco menos que un equipo inexpugnable.

El técnico del Alcorcón, Fran Fernández, lo explicó antes y después del encuentro de la pasada jornada: “Es un rival al que cuesta mucho hacerle ocasiones”. No era una afirmación gratuita. En los dos compromisos anteriores en Santo Domingo la escuadra madrileña le había endosado tres goles nada menos que al Córdoba y al Dépor. Ante la Balona no es que no marcase, es que apenas disfrutó de oportunidades.

La estadística desvela muchas cosas. El conjunto de La Línea es, con 16 goles en 21 partidos (0,76 por jornada) el menos batido del grupo I, con idénticos números que Alcorcón y Racing de Ferrol y también que el Castellón, del grupo II.

El Eldense, también del grupo segundo, es el único equipo de los 40 que componen la categoría que acredita mejores números en ese apartado. Ha recibido 14 dianas (0,67).

Pero hay más datos que atestiguan el buen trabajo defensivo de los linenses, que recuerdan a aquel primer equipo de Rafa Escobar, hace ya la friolera de 25 años, que batió records a nivel continental. La Balona es, junto con otro renacido, el Talavera, el equipo menos goleado del grupo en las últimas siete jornadas (cuatro tantos para un promedio de 0,57).

Desde la llegada de Rafa Escobar, que debutó en la novena jornada en el Nuevo Vivero de Badajoz, ningún equipo ha conseguido anotar más de un gol ante los albinegros, que han firmado en ese periodo seis porterías a cero, tres de ellas, en sus cuatro últimos compromisos.