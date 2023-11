Un hincha de la Balona sufre gravísimas heridas en un dedo en un accidente al salir del campo de Vélez

Un aficionado de la Real Balompédica cuya identidad no ha trascendido, pero al que diferentes fuentes señalan como miembro del conocido grupo de animación Colectivo Doce, ha sufrido este domingo gravísimas lesiones en un dedo de una mano al intentar abandonar las instalaciones del Vivar Téllez de Vélez Málaga, donde el equipo de La Línea había perdido 3-1 ante el conjunto de la Axarquía en partido de la duodécima jornada del grupo IV de la Segunda Federación.

De acuerdo a las informaciones que ha recabado este medio, el hincha trataba de abandonar el recinto deportivo una vez terminada la contienda por una zona en la que existe un valla con aristas y una de ellas se introdujo de manera accidental entre el dedo y el anillo que portaba. Al tratar de zafarse, el seguidor balono ha sufrido graves daños.

El acidentado ha sido atendido en la misma zona incluso por la compañera sentimental de uno de los jugadores del equipo de casa.

Por otro lado, el entrenador de la Balona, Baldomero Hermoso Mere, protagonizó un enfrentamiento con un seguidor de su equipo que avanzada la segunda mitad le estaba reprochando una de sus decisiones desde muy cerca del banquillo. El preparador portuense se volvió y se encaró con el mismo, pero en la rueda de prensa posterior al duelo no dudó en pedir perdón por su actitud.

“Quiero pedir perdón a la afición”, dijo el míster durante la rueda de prensa. “No tuvimos un buen día, tuve un incidente al final con un aficionado en el que sé que me equivoqué. Se acercó a recriminarme cosas, íbamos 3-0 y no siempre uno mantiene el pulso. Me equivoqué y pido perdón por esa parte y sobre todo porque no estuvimos a la altura”.