El Villarreal B advierte: viene a ganar a La Línea

El entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez, advierte de que su equipo saldrá “a ganar” este sábado (16:00, en directo por Footters) cuando visite en el Municipal de La Línea a la Real Balompédica. El técnico está convencido de que su plantilla empezó a dejar atrás su crisis en su último duelo, hace dos semanas en Linares, a pesar de la derrota, porque, sostiene, el filial amarillo “recuperó su identidad”. De la Balona resalta especialmente el momento anímico y la solvencia en casa.

Álvarez recuerda que la Balompédica solo ha perdido una vez ante su público y añade: “Es un equipo potente en su campo, por la plantilla que tiene, por el momento anímico, emocional en el que se encuentra y porque además viene de ganar fuera por primera vez, con todo lo que eso supone”.

“Lo que tengo claro es que a La Línea tenemos que ir a ganar, porque si salimos solo a empatar... la Balompédica es un equipo muy presionante, que el juego de bandas lo tiene muy interiorizado y nos tenemos que hacer fuertes en esos pasillos”, abunda.

“Si queremos puntuar tenemos que ser el equipo que ya volvimos a ser en Linares, aunque el resultado no lo refleje”, recalca el preparador del segundo equipo grogueta en declaraciones a los medios oficiales del club.

“Mantener la presión alta, tratar de robar muy cerca de la portería del rival, generar cosas con balón cuando es el contrario el que te presiona arriba, crear ocasiones de gol... todo lo que hicimos en Linares pero no logramos ni ante el Alcoyano ni ante el Castilla, que no parecíamos nuestro equipo y es muy difícil ganar si no creas ocasiones”, detalla.

“Va a ser un partido difícil para nosotros, pero como todos en esta categoría, cada encuentro es precioso, nadie se puede dormir y yo, que ya llevo cinco temporadas, creo que es el año más importante para los chicos”, defiende el técnico jiennense de 63 años, con un dilatado historial a su espalda y que desembarcó en Villarreal en 2017 después de pasar por el Marbella. “Cada semana les brinda la oportunidad de seguir creciendo, ya que se trata de una categoría muy exigente y a la que te despistas puedes perder y por eso insisto en que para su crecimiento individual esta Primera RFEF es muy buena”.

Álvarez entiende que después de nueve jornadas en las que sus jugadores habían logrado ocho victorias y un empate, llegaron los reveces ante Real Madrid Castilla y Alcoyano porque su equipo “perdió la identidad como consecuencia de las bajas”.

Sin embargo insiste una y otra vez en que a pasar de enlazar en Linares la tercera derrota consecutiva, la situación fue diferente: “Volvimos a ser el equipo que tiene el balón, que hace ocasiones y que tiene muchas posibilidades de ganar y por eso volvimos contentos, no por el resultado, que estuvo condicionado por un gol legal que nos anularon, pero sí por el fútbol que se hizo”.

“Hay que aprender que siempre faltarán jugadores y en eso estamos trabajando, en que las bajas no se noten”, reflexiona.

El míster explica que a pesar de que su equipo no pudo competir en la última jornada como consecuencia del aplazamiento del duelo con el Castellón -afectado por un brote de coronavirus- la plantilla “ha hecho una semana lógica”, aunque recalca que el parón no le agradó.