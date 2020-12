Augusto José Díaz [Tato Díaz] se marcha de la Balona sin levantar la voz. “Siempre es lo correcto irse de buenas”, subraya. El delantero italo-argentino deja la caseta del Municipal convencido de que el público de La Línea no ha tenido oportunidad de ver su verdadero potencial después de una conversación con el entrenador, Antonio Calderón, que le explicó que no le veía adaptado al sistema de juego. “Quién sabe, igual no es un adiós, sino un hasta luego”, desliza el futbolista.

La Real Balompédica anunció en pleno día de Navidad la baja de Tato Díaz y el fichaje de Nacho Huertas, que llega procedente del Villarrobledo. El delantero saliente busca refugio ahora en el fútbol italiano, del que llegó para enfundarse la albinegra (“es donde tengo más mercado”) y resta dramatismo a su marcha (“son cosas que pasan en el fútbol, todo el que está en esto lo sabe”).

Eso sí, Tato Díaz se marcha convencido de que no ha podido desplegar su potencial en la escuadra albinegra. “A ver, cualquiera que sepa un poco de fútbol es consciente de que no Tato Díaz, ningún futbolista puede demostrar si vale o no en seis partidos, apenas tres completos, pero las circunstancias son las que son y por el bien de todos, tanto del equipo como mío, hemos llegado a un acuerdo”.

"Yo venía de otro fútbol, necesitaba adaptarme a una categoría nueva, a los compañeros... pero entre todos tomamos esa decisión porque creemos que va a ser buena para unos y para otros", recalca.

El ariete, que es baja en la Balona sin haber estrenado su cuenta goleadora, asegura desconocer qué debía aportar para poder jugar con más asiduidad (“ésa es una pregunta que podría contestar el míster”).

Eso sí, el futbolista recalca una y otra vez que está “muy agradecido” por el comportamiento de todos los que le han rodeado durante su periodo en La Línea. “La gente del club, los linenses… especialmente los compañeros, todos me recibieron con los brazos abiertos y se han portado de maravilla. Es lo mejor que me llevo de aquí”.

Con respecto a la crisis de resultados por la que atraviesa la Balona, que enlaza ya cinco enfrentamientos (uno de ellos de Copa) sin conocer el triunfo y está afincada en los puestos de descenso del subgrupo IV-A de la Segunda B, Tato Díaz está convencido de que no es el reflejo de lo sucedido en los partidos. “Lo que decíamos antes, cosas del fútbol”, recalca.

“No es un problema de calidad, porque este equipo la tiene para salir de donde está, pero… en San Fernando creo que hicimos nuestro mejor partido y sin embargo en dos errores puntuales se nos fue la victoria. Lo mismo pasó el otro día en la Copa, pero también nosotros ganamos el primer partido en el último segundo, lo que digo, cosas del fútbol”.

“Si hay paciencia y el equipo se siente respaldado, las cosas van a ir a mejor, seguro”, vaticina. “Ojalá sea así”, finaliza.