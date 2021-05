El Sevilla Atlético que recibe este domingo (12:00) a la Real Balompédica Linense es el único de los cuatro candidatos que depende de sí mismo para lograr la plaza vacante en el subgrupo IV-D de Segunda B que permite militar la próxima temporada en la Primera RFEF (Liga Pro). Los franjirrojos subirán si ganan, pero, de acuerdo a otros resultados, también pueden hacerlo incluso perdiendo. El técnico, Paco Gallardo, recupera a José Ángel después de que haya cumplido su sanción y convoca a todos los jugadores disponibles.

El filial nervionense, que vio como el ascenso a la RFEF se le escapaba en los últimos segundos de la primera fase y además a manos del Betis Deportivo, lo tiene a su alcance este domingo, al que llega en su peor racha de la temporada, ya que hilvana cuatro jornadas sin conocer la victoria. El entrenador cita a toda su plantilla, incluido el meta juvenil Alberto Flores, cuyo contrato ha sido prolongado esta semana hasta 2024.

La principal novedad del encuentro es que por primera vez en el presente curso el filial contará con el respaldo de la grada. Apenas unas horas después de que haya quedado abolido el estado de alarma, los equipos de cantera del Sevilla FC y los familiares de los jugadores, con una asistencia siempre por debajo del límite de 400 espectadores permitidos, podrán presenciar la contienda desde las gradas del Jesús Navas, el campo principal de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

El técnico del Sevilla Atlético, del que el club no ha facilitado valoraciones previas al duelo, apostará por un once de garantías. Paco Gallardo no cambiará su sistema tradicional y saldrá con un 1-4-2-3-1. En la portería del filial del Sevilla estará Alfonso. La defensa estará compuesta por Juan María, Kibamba, Lluís Aspar y Valentino. El doble pivote será el habitual con Adrián Peral y Pedro Ortiz. Por delante una línea de tres mediapuntas formada por Juanlu, Luismi y Simo, con Iván Romero como referente ofensivo.