El UCAM busca en La Línea su primer triunfo como visitante

El UCAM Murcia se enfrenta a sus miedos en su visita de este domingo (16:30, en directo a través de Notikumi, en este enlace) en su visita a la Real Balompédica Linense, en encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada del grupo IV de la Segunda RFEF. A esas limitaciones que le están impidiendo asaltar la zona de play-off, en la que se le presupone inquilino obligado. El conjunto universitario, con el exbalono Victor Mena al frente, no ha sumado una sola victoria en seis desplazamientos y encadena cuatro derrotas como visitante, hasta firmar su peor arranque en ruta en muchos años.

Los murcianos presentan, al parecer, bajas de cierta relevancia. Se entiende que precisamente por eso, pero sea por lo que sea lo único cierto es que no dan a conocer la lista de jugadores que inició el desplazamiento este sábado tras la sesión preparatoria. La única certeza, en principio, es que precisamente Víctor Mena vuelve tras cumplir, ante el Cádiz Mirandilla, un partido de sanción

Los universitarios, que por el contrario están invictos en su estadio, sienten ya la necesidad de revertir una dinámica en ruta que le está valiendo fuertes críticas. El UCAM es el segundo peor viajero del grupo IV (solo el colista Cartagena B presenta peores números). Y es que lejos de La Condomina solo han marcado en una ocasión, en la tercera jornada, cuando arrancaron en Orihuela su único empate (1-1). Todo eso con una plantilla que cuenta con nombres muy notables.

El entrenador, Víctor Cea (ex de Cultural Leonesa, UD Melilla y Talavera) es consciente de urge que su equipo venza como visitante, pero también de el partido en La Línea será complicado porque su rival tiene “una plantilla muy competitiva, con jugadores de superior categoría y un gran entrenador”.

Con respecto a la marcha como visitante de los azul y oro, comenta: “Lo primero de todo es pedirle perdón a la afición porque no son números aceptables como visitante. En casa estamos dando el nivel que queremos y esta plantilla está centrada y comprometida en cambiar la dinámica en los desplazamientos. Girando esa situación encontraremos el rumbo adecuado a la temporada que queremos hacer”.

Un informe más amplio sobre el rival este domingo de la Balompédica, en este enlace.