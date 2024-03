Rácing Cartagena, otra víctima de Morris Pagniello

La Real Balompédica Linense visita este domingo (12:00) a un Rácing Cartagena sumido en un caos. El heredero de un histórico como el Mar Menor enlaza diez jornadas sin ganar, se ha visto empujado hacia la plaza de promoción, es el que menos goles ha marcado del grupo IV de Segunda Federación (14 en 25 jornadas) y las informaciones sobre la entidad son casi inexistentes.

Esta deriva del Rácing Cartagena tiene un nombre propio, el de Morris Pagniello, conocido en el mundillo del fútbol modesto como el falso rey Midas. “En el club hay 40 personas trabajando para un sinvergüenza. En el pasado se ha reído de jugadores, técnicos y empleados, a día de hoy se sigue riendo de todo el mundo y en el futuro lo continuará haciendo. Es vergonzoso”, escribía, haciéndose eco de personas vinculadas al conjunto departamental Jorge Abizanda en ABC. .”Aquí no se sabe ni quién manda, la única realidad es que el vestuario y los empleados llevan meses sin cobrar”.

La realidad es que fruto de toda esa inestabilidad el ocho de enero -con el equipo en mitad de la tabla- fue destituido Javi Motos, pero su relevo, Diego Piquero, está inscrito como utilero, por lo que el club es sancionado cada semana. Ha habido despedidos, entre ellos el del jefe de prensa. Y el desplazamiento hasta Ciudad Real para medirse al Manchego lo hizo la plantilla en el mismo día.

En medio del cambio de nombre y sede del pasado verano (de San Javier a la capital) “al menos oficiosamente, un japonés, Hiriouyuki Hishikawa, se convirtió en la cabeza visible de la nueva directiva y Daniel Núñez pasó a ejercer de director general”, añade Abizanda en su información.

Morris Pagniello es socio del expresidente de la Unión Deportiva Los Barrios Álvaro Moya en el Rácing Marbella, que, como el Racing Cartagena, forma parte del grupo Racing City. El empresario italiano ya fue vinculados al escándalo del Eldense en 2017 (el equipo alicantino se dejó golear 12-0 contra el Barça B en un asunto relacionado con el amaño de apuestas) y previamente con otro escándalo en Italia, aunque como él mismo se encarga de subrayar, nunca fue procesado ni, por ende, encarcelado.

Reflejo de esa extraña situación que le coloca casi en un limbo fue el mercado de invierno. El Rácing Cartagena firmó a Ale Carrascal (Marbella) y al atacante Nacho Muñoz (Orihuela) y se marcharon otros como Álvaro Comenge (La Unión Atlético), Íñigo Celihueta (Llerenense), el meta Sergio De Cea (Illueca), Carlos Cerdán (Torellano) y Alberto Navarro (CD Minera).

Los números del rival ante el que se estrenará Antonio Fernández Rivadulla en el banquillo de la Balona es el segundo peor de las diez últimas jornadas (solo el Manchego ha firmado menos puntos), si bien es cierto por un lado que ha sumado siete empates.

Eso sí, en su campo no gana desde que el diez de diciembre superó a El Palo (1-0). Desde entonces ante su afición (es un decir, porque esta apenas existe), suma cuatro empates y una derrota, ésta ante el Atlético Antoniano (0-1). Como local desde que el Marbella le hizo tres tantos, el cuatro de noviembre, no hay un rival que haya conseguido hacerle más de un gol.

Peque: "Nos falta gol"

En el plantel del rival balono, Alejandro Martínez Peque, quien vistió la camiseta albinegra en la primera vuelta de la 2020-21,

“Fue un paso breve, me quedé con la espinita de no poder acabar el año entero allí, me encantó el club y su afición, fue un paso breve pero intenso”m afirma el atacante en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser.

Peque destaca que la Balona, tras el cambio de técnico, será un “equipo sorpresa” y dice respecto a los suyos: “Nos está faltando esa pequeña fortuna, en Cádiz no estuvimos bien pero llevábamos una dinámica buena, pero no hacemos goles y eso decide que no te lleves los tres puntos”.

Peque sostiene que la situación institucional del club “no es tan negativa como se transmite desde el exterior”.

“El club está bastante bien, la inestabilidad que se percibe aquí es algo que se ha metido desde fuera y nosotros no lo estamos notando para nada, confiamos plenamente en el presi y él en el equipo, el proyecto desde el principio fue un buen proyecto, tenemos un muy buen equipo pero al final nos está pesando la falta de gol o que nos estamos metiendo una presión con más cosas malas que buenas’, finaliza.