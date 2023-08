Álvaro Moya y Mané, al frente del proyecto del polémico Morris Pagniello en la Costa del Sol

Álvaro Moya, expresidente de la Unión Deportiva Los Barrios, en la dirección general y el exfutbolista de Primera división José Manuel Jiménez Ortiz (Mané), exdirector deportivo del Algeciras CF, que ejercerá de entrenador del primer equipo, son las dos caras visibles del nuevo Racing Marbella City, que comenzará su andadura en Tercera Andaluza. El equipo forma parte del Grupo Racing City, que preside el polémico intermediario Morris Pagniello, con 16 clubes repartidos por Italia, México, Estados Unidos, de los cuales, cinco de ellos están localizados en España, en Murcia, Cartagena, Madrid, Mérida y ahora en Marbella,Morris Pagniello, es además fundador de una de las mayores academias de jugadores del mundo, la Genova International School of Soccer, que se atribuye más de 22.000 jugadores repartidos por todo el mundo.

El nuevo proyecto del Racing Marbella FC, que está apadrinado por el afamado boxeador Khabib Nurmagovedo, y, según se expuso en la presentación, está presidido desde Dubai por Alhaarit Hamed Hassan Ali Alqassim y en las tareas administrativas y de marketing con la marbellí Mercedes Belón.

Según publicó El Español Pagniello es “un agente, intermediario FIFA y empresario que preside el Racing Murcia. La llegada del italoaustraliano dio un impulso al club tanto a nivel deportivo como a nivel mediático. A Pagniello le gustan los focos y así lo ha demostrado desde su aterrizaje en el club murciano, que pertence al Racing City Group, que ya tiene sus otras divisiones en Italia (Racing Capri) y Estados Unidos (Racing Sacramento)”.

"Pagniello se mueve en busca de mayor visbilidad y repercusión, aunque también ha sido noticia por razones negativas. Y es que son varios los escándalos en los que ha estado relacionado su nombre. "En 2015 me encontré en medio de un escándalo de fútbol en Italia en el que no tuve nada que ver. Me llamaron para intentar amañar un partido. Yo pensaba que era una broma y lo dejé pasar. No hice nada. No lo denuncié porque no sabía si aquella llamada era de verdad y eso fue considerado una negligencia por la Justicia italiana", llegó a contar sobre un caso en Italia, agrega la información.

"En España, se le vinculó al escándalo del Eldense en 2017 (el equipo alicantino se dejó golear 12-0 contra el Barça B en un tema de apuestas) y con el presunto intento de compra del ascenso del Extremadura, siendo la persona que ofreció un contrato de 300.000 euros al técnico del Extremadura si era el Cartagena el que lograba el ascenso", añade.

"La realidad es que Pagniello nunca ha sido detenido, aunque sí fue inhabilitado durante seis meses para presidir equipos por la trama en Italia: "Nunca fui arrestado, como se ha publicado, ni tengo nada que ver con todo aquello. En aquella investigación sí estaban implicadas dos personas cuyos nombres han salido después también con el tema del Eldense y a mí me involucraron con ellos falsamente. Han dañado mi imagen. Tengo los informes de la policía que demuestran que todo conmigo está limpio. Me han perjudicado y he denunciado a todos los que me han acusado injustamente. Iré hasta el final", se defendía en 2019", abunda la noticia.