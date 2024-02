Cifuentes: "En La Línea nos espera un partido muy exigente en el apartado mental"

Alberto Cifuentes, entrenador del Cádiz Mirandilla, entiende que su equipo necesita hacer este domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea "un partido muy exigente en lo mental, con mucha concentración" para frenar a la Real Balompédica Linense. El filial cadista afronta la visita a la Balona en la plaza de promoción del grupo IV de la Segunda Federación, después de enlazar seis jornadas sin ganar, la última, con derrota en Marbella (3-1).

En su comparecencia previa al duelo, el entrenador se refirió a la Balona en estos términos: “Ya nos ganó aquí con dos acciones a balón parado, con gente que conoce muy bien la categoría, con calidad, con un entrenador [en referencia a Baldomero Hermoso Mere] que también conoce mucho la categoría y la cantera del Cádiz. Así que necesitamos hacer un partido muy exigente en lo mental, con mucha concentración”.

“No está mal posicionado, empezó la temporada un poco de aquella manera, pero está mejor, está cerca de playoff. Siempre comento que los diez últimos partidos de todas las ligas son los que definen al final lo que vas a hacer. Te tienes que posicionar para esos últimos diez partidos, yo creo que ellos están cerca para pelear por lo de arriba”, añadió.

“Han levantado partidos en casa que tenían muy complicados, eso les ha dado cierta moral. El otro día sacaron un empate en Estepona, que es muy difícil, Pero está bien, es un equipo que pelea mucho, muy correoso”, abundó.

“Tiene gente importante, se maneja bien en el balón parado y aunque tenga el partido muy difícil, lo lleva hasta el final, a tener que disputarlo todo el rato como el día que levantó un 0-2 en apenas cuatro minutos”, significó en referencia a la victoria albinegra sobre el Antoniano del mes de enero.

“Queremos saber si hace viento o no hace viento, aunque el césped está genial, la verdad. Están dejando un estadio bastante bonito y entran ganas de ir a jugar. Así que no habrá excusas, lo único que deseo es meternos en el partido, exigirnos mucha concentración, mucha intensidad, mucha agresividad, e intentar sacar por fin la victoria”, reflexionó.

Con respecto a los suyos dijo: “Estábamos con buenas sensaciones, pero el otro día en Marbella perdimos el partido muy rápido y no tuvimos ninguna opción. Ahora afrontamos un partido muy diferente en La Línea. Y como últimamente estamos, con valentía en el ataque, con fortaleza. Necesitamos minimizar errores, no encajar, porque es verdad que estamos haciendo goles, aunque no tantos como todas las ocasiones que tenemos, pero estamos recibiendo, y recibiendo goles siempre es complicado”.

Cifuentes expresó su convencimiento de que su equipo está capacitado para abandonar la zona baja de la tabla. “Ésta es una categoría con pocos equipos, en la que hay muchos que juegan por arriba y muchos por abajo. Entonces estás cerca de los dos sitios. Es verdad que nosotros de arriba no estamos cerca. Y es verdad que si sacáramos dos victorias... pero hay que sacarlas, no vale con decirlo”.

“Las segundas vueltas son muy complicadas, los equipos se juegan mucho, nos jugamos todos mucho. Y hay que dar un plus. Hay que dar un plus que creíamos que lo teníamos dado. Fuimos a Marbella y la verdad es que dimos un resbalón importante. Vamos a ponernos las pilas y que ese resbalón no se vuelva a cometer. Vamos a ponérselo difícil a la Balona y vamos a intentar ganar el partido”, finalizó.