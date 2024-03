Fran Carbià pone voz a la indignación de la Balona con los árbitros

La Real Balompédica Linense digiere con enorme malestar los perjudiciales arbitrajes que ha sufrido en las tres últimas jornadas, todos ellos protagonizados por colegiados andaluces. La institución como tal no se ha pronunciado al respecto. El entrenador, Baldomero Hermoso Mere sí que ha expresado su desacuerdo con lo que viene sucediendo aunque en unos términos muy respetuosos. Pero eso no quiere decir que la Balona y su entorno no vean la realidad. El delantero catalán Fran Carbià, objeto de dos de esas tres últimas jugadas polémicas, ha puesto de manifiesto su malestar con los acontecimientos. “¡Tres semanas seguidas van ya!” ha escrito en la red social X (antes Twitter).

Nadie puede garantizar que las decisiones arbitrales sean la causa de la decepcionante clasificación de un equipo que solo ha sumado un triunfo en las siete últimas jornadas. Pero sí que los dos puntos que desaparecieron en Estepona y el penalti hurtado ante el Cádiz Mirandilla bastarían para que la escuadra de La Línea estuviese a un solo punto del play-off y todo se vería diferente. Más complicado es aún valorar cómo se hubiese desarrollado el encuentro en Marbella del pasado domingo si los visitantes no hubiesen jugado desde el minuto 23 con un hombre menos.

Esta mala racha arrancó con las decisiones de los colegiados arrancó el pasado 19 de febrero en Estepona, donde la Balompédica empató a un tanto. Ese día el almeriense Francisco José Fernández Cintas privó a los visitantes de un gol a todas luces válido de Aridane Santana por interpretar que había cometido falta sobre el meta local Razak, al que, como demostraron de sobras las imágenes de televisión, simplemente se le había escapado el balón. Esa diana hubiese puesto por delante a los linenses (1-2).

Una jornada después en el Ciudad de La Línea el meta del Cádiz Mirandilla Hernando Almodóvar sujetó con uno de sus brazos una pierna de Fran Carbià cuando éste pretendía sortearle para encarar el marco. El penalti no admitía debate. La expulsión del cancerbero estaba en el alero. El colegiado cordobés Javier Sánchez Carreras dejó pasar la jugada como si nada hubiese sucedido. El partido acabó 0-0. Es evidente que primero la Balona debería primero haber transformado la pena máxima, pero la acción podría haber encarrilado un triunfo que se le escapó a los locales.

El técnico de los balonos comenzó a dejarse sentir en rueda de prensa. Recalcó que el árbitro “dejó de pitar uno muy claro” y que la semana anterior en Estepona el trencilla invalidó “un gol que es legal”.

El pasado domingo en La Dama de Noche habían transcurrido 23 minutos cuando el sevillano Abraham Gutiérrez Perera expulsó al propio Fran Carbià por una entrada por detrás a Marcos Olguín en campo contrario que era más aparatosa que otra cosa. "El árbitro podía haber solucionado la jugada de la expulsión con una amarilla" dijo Mere tras consumarse la derrota de su equipo por 1-0. La jugada, en su opinión, condicionó el desarrollo del choque.

No pedimos que nos den…pero no nos quiten por favor! 3 semanas seguidas van ya! https://t.co/gnDYLTJKx0 — Fran Carbia (@FranCarbia) March 4, 2024

Los balonos viven una sensación de desamparo que este lunes ha expresado a través de su cuenta de X el principal perjudicado de estas dos últimas acciones, Fran Carbià, que además está a la espera de conocer el alcance de su sanción. “No pedimos que nos den…pero no nos quiten por favor. ¡Tres semanas seguidas van ya!”.

La demostración de que esta denuncia de que los árbitros están perjudicando los intereses de la Balompédica no obedece a una conducta obsesiva, es que los linenses cayeron 1-0 en su visita al Betis Deportivo y Europa Sur expresó su convencimiento de que la pena máxima que dio origen al gol del filial existió. “En el 10' entre el propio Cera y Javi Pérez derribaron a Jesús Rodríguez cuando entraba en el área y el correspondiente penalti lo transformó Mawuli en el 1-0. Por entonces no era público, pero era el principio del fin”, se leía en la reseña de la crónica.

Dos semanas antes, en el primer partido del año, la Balompédica remontó un 0-2 adverso del Atlético Antoniano (4-2) y este medio recalcó que con 2-2 el arbitro dejó de señalar una pena máxima a favor de los de Lebrija. !En el 93' Jaime encaraba a Facu y acabó por el suelo. Para qué mentir. El 99% de los que estaban en el estadio pensó en lo peor. Lo que pareció”. El técnico visitante, el exbalono Diego Galiano, expresó su malestar al final. “Me voy con la sensación de que me han robado", recalcó.