Rulo: "No me sorprendería que la Balona acabase en la parte alta"

El defensa Raúl Prieto Odena [Rulo Prieto] que después de vestir la camisola de la Real Balompédica en la andadura 2016-17, regresó el domingo por primera vez a La Línea, con la UE Cornellà, dijo haberse sentido “muy feliz” al entrar de nuevo en la que fue su casa, elogió a la Balona, a la que deseó “la mejor de las suertes” y vaticinó un futuro halagüeño en la competición, al tiempo que agradeció “de todo corazón” los aplausos que el público de Preferencia le tributó cuando se retiraba del terreno de juego al final de la contienda de la octava jornada de la Primera RFEF, en la que los catalanes sucumbieron por 1-0. “Ha sido todo muy emocionante”, subrayó.

“Volver a La Línea me trajo a la mente muchos recuerdos bonitos, los compañeros, la gente, Pipi [en referencia a Manuel Valenzuela, el utilero de la entidad], a Pepe [José García, el masajista] que no sé si se acordaba de mí o le chivaron mi nombre, a Ismael Chico, que era el capitán cuando yo estaba... todos esos componentes del club que lo hacen tan grande”, dijo. “La verdad es que salvo porque perdimos, fue un partido que me hizo disfrutar mucho, porque solo puedo hablar bien de mi paso por esta ciudad”.

“No puedo decir otra cosa, me hizo muchísima ilusión, sentí un pellizco especial al ver el Peñón, La Línea, la gente con la que compartí un año que para mí fue realmente especial, porque me sentí muy arropado desde que puse el pie en la ciudad hasta que me marché”, insistió.

Rulo Prieto, que hizo una referencia muy cariñosa al linense Loren, comentó de la Balona: “Es un equipo muy peleón, muy competitivo, muy físico, que se hace muy fuerte en casa y aunque esta liga es muy competida y todos vamos a sufrir rachas buenas y malas, a mí no me sorprendería que acabase en la parte alta de la tabla”.

“Es cierto que hay clubes con grandes presupuestos por detrás y que alguno aún tiene que despertar, pero la Balona le está poniendo mucha garra y mucho compromiso y así puede estar por encima de las expectativas”, añadió.

“En el fondo tiene unas armas parecidas a las nuestras, veníamos de tres partidos sin perder y dos sin encajar gol pero insisto en la igualdad de la categoría, en que la Balona en su campo es un equipo muy complicado y pese a la derrota creo que salimos con la cabeza alta, porque competimos”, finalizó.