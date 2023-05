La Balona y el teorema del clavo ardiendo

Se avecina uno de esos partidos que nadie quiere que llegue. Uno de esos que antes se llamaban “de transistores” y que ahora son de apps. La Real Balompédica afronta el encuentro con el Rayo Majadahonda de este sábado (19:30, en horario unificado) consciente de que hasta con una victoria podría dar con sus huesos en Segunda Federación a falta de una jornada. Pero no le queda otra que ganar y esperar. Desde la caseta se pide que, al menos durante los 90 minutos, los balonos de bien hagan una tregua al estado de decepción que se ha apoderado del entorno y apoyen a sus futbolistas. Que crean en las opciones de salvación, por muy remotas que parezcan. Fran Morante, recién operado, Álex Guti y Bobby Duncan vuelven a ser bajas. Omar Perdomo y quién sabe si Joao Pedro apuntan al once inicial.

La Balompédica empieza la cuenta atrás. Da la sensación de que para un desenlace dramático (dentro de lo dramático que puede ser el fútbol)... pero aún hay vida y tanto los de dentro como los fuera están obligados a aferrarse a ella. Los albinegros juegan en el Municipal, pero también lo hace en Badajoz, en San Sebastián de los Reyes, en el Alfredo Di Stéfano (donde el Fuenlabrada visita al Real Madrid Castilla) e incluso en Vigo, adonde acude el Ceuta, que será su último rival.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Nico Delmonte, Masllorens; Alhassan Koroma, Yassin Fekir, Omar Perdomo y Gerard Oliva (Joao Pedro). Rayo Majadahonda: Lucho; Iván Rodríguez, Ofoli, Pelayo, Jorge Casado; Mestanza, Manuel de Iriondo, Mario García; Rubi, Zozulia y David Rodríguez Árbitro: Manuel García Gómez (Badajoz). Ha arbitrado en seis ocasiones a la Balompédica, que tiene un balance de un triunfo, tres empates y dos derrotas (las dos últimas). El Rayo suma con este trencilla un empate y una victoria. Hora: 19:30 (37ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: Ésta es la primera visita del Rayo Majadahonda a la Real Balompédica. Estos dos conjuntos se enfrentaron en verano en un amistoso de 45 minutos que concluyó con victoria albinegra por 1-0 con gol de Antonio Romero.

En espera de que arranque la jornada con horario unificado, son 1.062.882 las combinaciones posibles, así que entrar en cábalas es perder el tiempo. La Balona debe ganar y esperar. Pero sobre todo, debe ganar. Por lo menos para salvar la honrilla.

El partido tiene, además, un buen puñado de connotaciones. Será, casi seguro, el último de Raffaele Pandalone en el palco como propietario. Garantizado está que supondrá la despedida de la Preferencia, que será demolida en verano. O lo que es lo mismo, el adiós al último reducto resto físico de lo que hace más de medio siglo fue levantado como el estadio José Antonio. Un motivo más para perseguir el triunfo.

Los de casa afrontan el encuentro con exactamente la misma relación de convocados que viajó una semana antes hasta Fuenlabrada. Siguen siendo bajas Fran Morante -que incluso ha pasado por el quirófano-, Álex Guti -al que su edema óseo sigue impidiendo entrenarse- y Bobby Duncan, quien, enfermo, hace semanas que no se entrena con la plantilla. El resto está en la convocatoria, como los cuatro canteranos que se entrenan a diario con el primer equipo, lo que no quiere decir que el nombre de todos ellos quede reflejado en el acta.

En cuanto a la alineación, a Basadre casi que no le queda otra que morir con sus ideas. Así que lo más probable es que apueste por mantener a Gerard Oliva y que el único cambio sea la presencia de Omar Perdomo en el once en detrimento de Joel del Pino. También podría salir Joao Pedro en lugar del centrodelantero catalán, porque ya se sabe que el técnico gallego es muy amigo de sacarse algún as de la manga a última hora.

Basadre explica que después de asumir la derrota en Fuenlabrada y la forma en que se produjo su equipo se ha “entrenado con buena actitud” durante la semana y defiende que hay motivos para mantener la esperanza: “Las cuentas aún nos salen. Tenemos posibilidades de salvar la categoría, pero para eso hay que ganar los dos partidos, que además son ante rivales que también están implicados en la lucha por la salvación, con lo cual los duelos tienen una doble connotación”.

“Es una situación con enorme dificultad, sí, pero estamos preparados para afrontarla”, recalca.

El preparador entiende que a pesar del último resultados sus jugadores están “controlando bien las emociones”. “Queremos estar vivos emocionalmente en el partido, sabiendo que pase lo que pase hasta el minuto noventa lo podemos voltear si surge alguna circunstancia adversa y mantener siempre una fe absoluta en nuestras posibilidades”, abunda.

El míster recalca que a pesar del desencanto que existe en el entorno está “seguro” de que la afición va estar con su equipo en este último compromiso en el Municipal de la temporada. “Es evidente el arraigo que tiene la Balona en La Línea. Se palpa el sufrimiento de la gente por la situación de su equipo”.

“Desde ese punto de vista y desde el máximo respeto ejerzo de portavoz para pedirles que éste es un partido en el que se dan muchas circunstancias para que el futbolista se sienta minimizado y que no nos podemos inmolar, no nos autodestruyamos”, explicó.

“Vamos a ser partícipes todos, vamos a intentar ayudar al equipo, vamos a animar al futbolista incluso tras el error, que después habrá tiempo para la evolución”, recalca.