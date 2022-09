El Pontevedra, reforzado por su empate en Riazor, muestra su respeto por la Balona

El Pontevedra Club de Fútbol afronta con máxima moral el encuentro que el próximo domingo (17:00) le enfrentará a la Real Balompédica en Pasarón, correspondiente a la quinta jornada en el grupo I de la Primera Federación. Los pontevedreses están reforzados por el empate cosechado en Riazor con el Dépor el pasado domingo porque han traspasado la cuarta jornada con una sola derrota. Eso no impide que confiesen el máximo respeto hacia el equipo de La Línea. Uno de los capitanes del conjunto gallego, Víctor Vázquez Churre, sostiene que los de Alberto Monteagudo merecen mejor situación en la tabla de lo que dicen sus resultados porque es un conjunto que deja “muy buenas sensaciones”.

“Les he visto varios partidos y los dos puntos que aparecen en su cuenta no reflejan lo que pasó en el terreno de juego”, abunda el futbolista. “Por pequeños detalles se les escaparon puntos en algunos partidos, pero la Balona me dejó buenas sensaciones, tiene una gran plantilla, sabe muy bien a lo que juega y el domingo seguro que será un partido muy complicado”.

Víctor Vázquez es el defensa gallego por excelencia. Jugó en el Celta B, en el Racing de Ferrol y en un Pontevedra en el que suma cinco temporadas, la última con ascenso incluido. El próximo rival de la Balona mejora su arranque de los últimos cursos y sobre todo tras el empate con el Dépor, la ilusión se ha desatado, aunque en el vestuario apelan a la mantener la cabeza fría.

“La competición no es nada sencilla, los veinte equipos del grupo tienen plantillas muy compensadas, que cuentan con jugadores con nombre e importantes, no cabe relajación ni un solo día”, sostiene Churre, en declaraciones a Álvaro Gallardo en Radio Algeciras de la Cadena Ser.

“No tenemos un mal bagaje después de las cuatro primeras jornadas, el equipo está con sensaciones positivas y nos gusta el buen trato de balón”, defiende el zaguero, que pone especial énfasis en la inyección de moral que ha supuesto para el equipo el punto arrancado en su visita al Dépor. “Nos pusimos por delante en el marcador haciendo un gran partido, tuvimos un par de ocasiones para cerrarlo no lo hicimos y el empuje del Dépor nos hizo un empate que pensándolo en frío no es ni mucho menos malo”.

Churre recuerda que el Pontevedra se muestra casi intratable en su estadio, Pasarón. “El campo tiene las gradas muy encima del césped, la afición que viene cada domingo nos apoya mucho y nos da ese plus para poder jugar en casa, nos está saliendo buen año como local y esperemos que ante la Balona podamos seguir en esa línea”, afirma.