El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, sostiene que el fichaje de Antonio Manuel González Gómez, Antoñito, que llega al conjunto de La Línea procedente del Algeciras Club de Fútbol “no se ha producido por dinero” y recalca que la entidad albinegra “no ha tirado la casa por la ventana” por esta contratación, como se pretende hacer creer desde algunos foros. Para Pandalone la clave de esta negociación ha sido el interés demostrado por ambas partes para llegar a un acuerdo. “Cuando dos personas se quieren, terminan en matrimonio”, sentencia.

“Nuestro objetivo nunca fue hacer daño a nadie, porque respetamos muchísimo al Algeciras, lo que pretendíamos era contratar a un futbolista de calidad, como es él, que quería venir a la Balona y que arriesgaba, porque todo el mundo sabe lo que supone salir del Algeciras para venirse con nosotros”, reflexiona el mandatario albinegro. “Mañana puede ser al contrario e irse un jugador nuestro con ellos”.

“Lo que no me parece justo es que se digan mentiras”, se defiende. “La Balompédica se ha mantenido dentro de la política económica que tiene marcada, porque sabemos en qué números nos podemos mover y de ahí no nos vamos a mover, ya que todavía desconocemos siquiera si habrá público en el estadio”, razona.

“No hemos hecho ninguna barbaridad y el contrato de Antoñito está en línea con la de los jugadores que hemos renovado, lo puedo garantizar. No voy a hacer ninguna locura por nadie”, subraya el mandatario albinegro.

“Si él no hubiese querido venir a la Balona por este dinero lo hubiésemos entendido, porque ésa es nuestra política económica y de ahí no nos vamos a mover”, insiste.

“Mi opinión es que Antoñito ha venido porque hemos sido capaz de demostrarle en una semana o diez días el cariño que le ha faltado de la otra parte”, desliza Pandalone.

"Le ha gustado nuestro proyecto y es un futbolista con hambre"

“No es solo un tema de dinero, sino que le ha gustado nuestro proyecto, nuestra forma de actuar y para nosotros es importante que es un futbolista con hambre y la ha demostrado al tomar esta decisión, que sabíamos la repercusión mediática y entre los aficionados que iba a tener, pero ojo que nosotros no queríamos quitarle un futbolista a nadie, sino tenerlo nosotros”.

Pandalone, que subraya lo complicado que resultó al club mantener las negociaciones en secreto, recalca que la Balompédica es “el club más transparente del mundo”.

“¿Qué es eso de que de dónde sacamos el dinero?”, se pregunta el empresario italiano. “Hemos celebrado dos asambleas, tenemos al club en fase de conversión en Sociedad Anónima, está en marcha una auditoría… entiendo que este fichaje es un golpe mediático, pero no se puede difamar, porque las palabras pueden hacer mucho daño”.

“Yo me quedo con las ganas del futbolista de venir a la Balona, de ayudarnos a llegar al fútbol profesional y hemos apostado por él porque entendíamos que era el jugador de la comarca con más calidad, que cuenta con el OK del míster, que valora mucho que es un futbolista polivalente y porque ha demostrado que quiere jugar con nosotros”, insiste.

“Ahora lo que debemos tener todos claros, una vez pasen estos días de ruido, es que la Balona no es Antoñito, la Balona es Nacho Miras, Sergio Rodríguez, Mikel Fernández, Fabrizio Danese, Carrasco, Pito Camacho, Javi Forján, Luis Alcalde… nosotros tenemos que montar un equipo y todas las piezas son igual de importantes”, finaliza.