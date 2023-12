El Orihuela, próximo rival de la Balona, entre la crisis y la Copa

El Orihuela Club de Fútbol, que el próximo domingo (17:00) visitará a la Real Balompédica en el que será el último encuentro de los albinegros en La Línea en 2023, tiene pausado de momento ese partido, ya que focaliza todos sus esfuerzos en el duelo copero que este jueves (21:00) le enfrentará nada menos que Girona, colíder de la Primera división. El partido se podrá seguir en directo por Teledeporte y por su web, RTVE Play. Este atractivo compromiso lleha en plena crisis deportiva, hasta el punto de que el presidente, Eloy Moreno, anuncia que “tomará medidas” durante el parón de Navidad, porque el objetivo es jugar por el ascenso.

Se da la curiosa circunstancia de que es la segunda vez esta temporada que la Balona se mide a un rival que apenas unos días antes haya jugado con el Girona en Copa. Ya le sucedió a comienzos de noviembre con el San Roque de Lepe, que quedó eliminado con un tanto en el minuto 98 (1-2) para cuatro días después firmar tablas con el conjunto que entrena Baldomero Hermoso Mere.

El Orihuela accedió a esta ronda tras eliminar en la precedente al Nàstic de Tarragona en la tanda de penaltis tras finalizar el choque y la prórroga con empate a cero.

La expectación que ha levantado el choque en la ciudad, que explica que de momento el equipo escorpión tenga aparcado el duelo con la Balona, queda reflejado en un dato: ya se han vendido más de 3.800 entradas de las 4.000 de capacidad que tiene el feudo oriolano. El papel en las gradas de General y fondos ya se ha agotado y solo queda en Tribuna.

Por ello, la directiva del equipo de la Vega Baja decidió ampliar la capacidad de Los Arcos y colocó gradas supletorias para intentar llegar el jueves a los 5.000 aficionados, que empujen al equipo a intentar lo que sería una de las grandes sorpresas del torneo.

Bien es cierto que para conseguirlo, la directiva de Eloy Moreno ha mantenido unos precios muy populares: para los abonados 25 euros en las gradas de General y Fondo y 30 en Tribuna; para los no abonados, 30 y 40; y para los niños de entre 5 y 12 años, 15 y 20. Además aquellos que adquirieron la localidad antes del fin de semana pudieron presenciar en directo el sábado el Orihuela-Cádiz Mirandilla, que se saldó con victoria visitante.

Eso sí, la escuadra que entrena Óscar Sánchez llega en su peor momento de la temporada en el apartado deportivo. Cinco jornadas sin ganar le han descolgado hasta el puesto de promoción del grupo IV de la Segunda Federación, con 16 puntos, cuatro menos que su próximo rival, la Balompédica.

El anuncio del presidente

De hecho su presidente, Eloy Moreno, después de la derrota (2-4) del pasado sábado frente al Cádiz Mirandilla, emitió una carta a su afición en la que anuncia "medidas" durante el parón de Navidad para intentar cambiar la mala dinámica y que el conjunto oriolano pueda salir del bache en que se encuentra inmerso y pueda cumplir su objetivo de luchar por meterse en el play-off de ascenso a Primera Federación.

A pesar de que el Orihuela es un recién ascendido, Eloy Moreno sostiene en ese escrito: “No estoy aquí para conformarme con simplemente no descender, pues si esa desgracia pasase, habré fracasado y dejaré paso a otro al frente del club", asegura el dirigente oriolano en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.

Igualmente, Eloy Moreno se refirió en su carta a los aficionados más críticos advirtió: "A los que critican despectivamente sin más, a los que dicen que prefieren no ir al campo o a los que prefieren que pierda el equipo, decirles que están en su derecho de cacarear todo lo que quieran, pero con cariño les digo que ojalá fuesen aficionados de otro equipo y no del Orihuela, ya que solo restan y no aportan nada".

Eloy Moreno finalizó la carta dirigida a la afición con un mensaje de "optimismo, respeto, ilusión, humildad, unión, esfuerzo, lucha y ambición porque todo unidos construiremos un Orihuela mucho más fuerte".