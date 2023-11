La plantilla del Manchego, rival de la Balona, denuncia que no cobra desde septiembre

La primera plantilla del CD Manchego de Ciudad Real, que compite con la Real Balompédica Linense en el grupo IV de la Segunda Federación, ha denunciado la situación de impagos de los salarios y las primas que sufren jugadores, cuerpo técnico y empleados, desde el pasado 15 de septiembre. Una denuncia que han llevado hasta la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el objetivo de que se tomen LAS "medidas legales pertinentes". En caso de no resolverse el pago antes del 15 de diciembre, los jugadores quedarían libres de manera automática siempre y cuando lo solicitasen.

En el plantel afectado por esta situación se encuentra José Ramón Fernández Lavado (José Ramón), quien defendió la camiseta de la Balona durante tres temporadas, divididas en dos etapas diferentes.

Los empleados de todos los sectores del conjunto de Ciudad Real lo han expresado en un comunicado, en el que han informado de la "preocupante situación, que está generando incertidumbre y preocupación, máxime en el momento de la temporada en el que se da".

“El club no ha abonado algunos meses del alquiler de las viviendas de varios jugadores, por lo que en algún caso futbolistas han recibido avisos de desalojo inmediato del piso en el que residen, algo que consideramos de extrema gravedad", expresa el comunicado.

El comunicado fue hecho público después de la reunión de la plantilla de Segunda RFEF con los representantes de su sindicato (AFE), para que se tomen las medidas legales posibles y "que se haga un seguimiento de esta problemática, trabajando para solucionar cuanto antes esta complicada situación".

"A pesar de sufrir esta negativa situación, seguiremos demostrando a diario nuestra profesionalidad con el fin de alcanzar los objetivos que se ha marcado el club para la presente temporada", expresa el vestuario en el texto.

Mensaje del presidente

Esta manifestación pública ha encontrado la respuesta del presidente de la entidad, José Juan Bedoya, en estos términos:

En relación al comunicado publicado en nombre de nuestros jugadores de la primera plantilla, a través de sus representantes sindicales AFE, en su total derecho y en plena legitimidad, manifiesto lo siguiente como máximo responsable, en lo bueno y en lo malo, del club:

– Asumo toda la responsabilidad, como digo, en lo bueno y en lo malo, soy el máximo y único responsable.

– Este equipo, en su conjunto, jugadores, cuerpo técnico y componentes del staff, al igual que la totalidad de miembros del club, sólo merecen lo mejor, y no hay un instante que no me hayan hecho estar orgulloso, y este comunicado público, no va a mermar ni un ápice lo que siento y no va a hacer que deje de creer.

– En relación a la actual coyuntura, que se arrastra de mitad de septiembre, sólo manifestar que trabajo, que trabajamos para su solución, y confío en ella. Y apostaré por la solución que suponga menos tiempo, sea una solución con la continuidad de mis medios personales o una solución por medios ajenos.

– De forma concreta al contenido sólo matizar que la situación de las viviendas de alquiler está controlada legalmente, y que la deuda existente es de una mensualidad y en algunos casos de dos mensualidades. Y que se abordará de forma inmediata, tal y como tenía previsto.

– Cualquier otra situación será aclarada de forma interna y también en contacto con la AFE, porque la relación entre todas las partes, más allá de la coyuntura, es plena y sana. Esto no rompe nada, lo contrario.

Un último mensaje, primero a los jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo y de todas las categorías, GRACIAS por estar y seguir, yo voy a hacerlo hasta el último aliento. Gracias a los proveedores, que también se les adeuda facturas de septiembre y octubre. Gracias a los propietarios de las viviendas, que seguiremos en contacto en estos días, y que tal y como se les ha comunicado, se iría normalizando en un plazo de tiempo acotado a lo que resta de noviembre.

A toda la afición, llevo más de dos años y medio al frente de este club, he dado lo mejor de mí, y mi idea es seguir haciéndolo, junto a todo ese grupo reducido de personas leales y que están sufriendo junto a mí en todas estas semanas. Al resto de personas, responsables políticos, empresarios, aficionados, etc. y a toda Ciudad Real, estaré en la sede, el proyecto seguirá, la solución que se le dé, dependerá de mí en gran medida, pero también de todos. En las buenas y en las no tan buenas estoy a disposición. Gracias”.