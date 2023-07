Javi Naves llega a la Balona para "cumplir un sueño"

Sobre Javi Naves descansa buena parte de la responsabilidad del éxito de la Real Balompédica en su primera andadura en Segunda Federación. El portuense llega de la mano del técnico, Baldomero Hermoso Mere, para perseguir el objetivo del ascenso, en una campaña que se presume disputada y que podría alargarse con un play-off. Trabajar, con balón pero trabajar, es lo que garantiza el recién llegado, que despide la ilusión propia de quien tiene la sensación de estar enfrentándose a su primera gran oportunidad.

El nuevo preparador físico y readaptador, de 31 años, es cofundador y director técnico en Wellness Center Valdelagrana, donde desde 2016 tiene como especialidad en el entrenamiento de alto rendimiento y no es precisamente infrecuente que a sus instalaciones acudan deportistas (no solo futbolistas) de primerísimo nivel. Graduado en ciencias de la actividad física y del deporte por la universidad de Cádiz con mención en actividad física y salud (2011-2015). Cursó Máster profesional en Alto Rendimiento en Deportes de Equipo por el INEFC y Fundación FC. Barcelona 2019.

A pesar de que se confiesa un “enamorado de los deportes”, Naves no jugó prácticamente al fútbol. “Soy un multideportes, porque soy un enamorado de esta filosofía de vida”, confiesa.

“Desde pequeño me enamoré de la pelota, en sus infinitas dimensiones y características... luego me fui a la Universidad y estuve en varias ciudades estudiando y trabajando, tengo mi propio centro en El Puerto, en el que trabajo también el área de readaptación, recuperación de lesiones”, se presenta. “Este último año he estado viviendo en Milán, en un Centro de Alto Rendimiento y en lo que se refiere al fútbol estuve dos temporadas en el Conil”.

“Venir a la Balona no solo es una oportunidad, es la posibilidad de cumplir uno de mis sueños, que es participar del entrenamiento deportivo”, afirma con rotundidad.

“Además por lo que percibo, por ejemplo el día de la presentación de Mere, he hecho una elección acertada, porque es estimulante saber que voy a vivir en una ciudad que se mueve en torno a su equipo y estoy seguro de que la afición nos va a dar mucho, nos va a acompañar y más con el estímulo que supone de la inauguración del estadio”, abunda.

“No es ningún secreto que tengo muy buena relación con Mere, él buscaba un preparador físico y el acuerdo fue fácil”, detalla. “Creo que vamos a formar un buen tándem, pero un tándem que va a pedir mucho trabajo, porque es el único camino para alcanzar buenos resultados”.

Naves no encuentra problema alguno en que la Balompédica vaya a desarrollar la mayor parte de su pretemporada en las instalaciones de Arroyo Enmedio, en Estepona (Málaga). “Dispondremos de unas buenas instalaciones, que es lo que importa”, subraya.

“En una pretemporada hay como dos factores, diferentes, pero imprescindibles”, detalla el nuevo miembro del cuerpo técnico del equipo de La Línea. “Hay un objetivo que es hacer grupo y otro de carácter físico, técnico y táctico”.

“En este periodo el entrenador tiene que mostrar su idea, que los jugadores capten que es lo que quiere de ellos y por otro lado hay que llevar a cabo un trabajo físico después de un parón bastante largo”, analiza. “Hay que enlazar ambas cosas”.

“Y por otro lado está el aspecto emocional, hay que poner los pilares para que durante todo el año haya un buen grupo de trabajo, porque la gente va al trabajo diario con alegría y eso repercute en buenos resultados”, defiende.

“Habrá una parte de trabajo en el gimnasio, porque el fútbol cada vez es más físico y los ritmos son más altos, pero nuestro trabajo será todo con balón, básicamente porque pensamos que al fútbol se juega con la pelota y por lo tanto se debe entrenar como se juega”, finaliza.