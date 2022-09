Javi Montoya: "Tengo la sensación de que el domingo vuelvo a mi casa"

El próximo domingo, a las 12:00, el Mérida AD visita a la Real Balompédica en el Municipal de La Línea. Al margen de las urgencias, si es que eso existe en una cuarta jornada, entre dos rivales que aún no han ganado, podría parecer un partido más de esta Primera Federación. Pero no lo es, porque al frente del equipo romano llega el guardameta Javi Montoya, que durante tres temporadas, por méritos propios, ocupó un lugar de privilegio en los altares de la afición albinegra. La abrupta salida del riojano dejó un sabor amargo en todos los actores, pero el cancerbero pasa página a aquel último episodio y se deshace en elogios para un equipo y una ciudad que le hicieron “sentir como en casa”.

-Es fácil imaginar que para Javi Montoya ésta no será una semana más.

-Por supuesto que no. El domingo se van a producir muchos choques de emociones. Es que no puedo olvidar que durante los tres años que estuve en La Línea noté un cariño... me sentí como en casa, como si hubiese nacido allí. Por eso durante toda la semana tengo la sensación de que vuelvo a casa. Va a ser una tormenta de emociones, de sensaciones. Un día bonito, seguro. Un día muy especial.

-¿Y cómo cree que le recibirá la afición?

-Confío en que bien. Y si hay alguno que no lo hace, pues lo entenderé por haberme marchado. Es que pilló la pandemia y lo fastidió un poco todo. Me hubiese gustado irme despidiéndome en el campo de la gente... de otra manera. Pero lo importante es que tengo muchos amigos, que en los últimos días me ha escrito muchísima gente, siento muchísimo cariño. Es que hay personas con la que sigo teniendo contacto frecuente y al final eso es lo más bonito del fútbol. Fui a un sitio que no conocía y se quedó para siempre conmigo. Fueron tres años muy bonitos.

-... y deportivamente, muy intensos.

-Sí, el primer año la segunda vuelta... en la segunda temporada se sucedían las lesiones, aunque solventamos muy bien la temporada y el último año mío, cuando nos habíamos puesto a tres puntos del play-off llegó el Covid y lo paró todo.

-Y después de esos tres años, una salida con polémica. ¿Cómo recuerda aquello?

-Nada, nada, eso está más que olvidado. Por las circunstancias salí de una manera que no me hubiese gustado y ahora que lo ves con el paso del tiempo te das cuenta de que por culpa de la pandemia todo era muy complejo. Es que ni siquiera podía reunirte. Pero una vez pasado el tiempo mantengo una magnífica relación con Mario Galán [con quien entonces protagonizó un agrio intercambio de declaraciones], con Ismael Chico... bueno con Pandalone es verdad que no he hablado mucho, aunque a través de Marc Juliá le expresé mi agradecimiento por todo lo que supuso jugar en la Balona.

-Si pudiese repetir un solo día de los tres años que jugó en la Balona, ¿cuál elegiría?

-Ufff creo que a eso no soy capaz de contestar. No sabría decir. Puede que el día que nos salvamos en Murcia en la primera temporada, después de un año complicado. Pero es que también podría elegir muchos días de las dos temporadas siguientes, partidos en los que me sentí importante, en los que ayudé al equipo. De verdad, no sabría que decir.

-Y llegó el momento del adiós. Su marcha generó un cierto cisma, pero el tiempo demostró que había dejado la portería de la Balompédica en buenas manos.

-Yo siempre confié mucho en Nacho Miras. Es un tío formidable y fui el primero en alegrarme por todas las cosas buenas que hizo. Dejó muchas porterías a cero... lo dejé bien enseñado (dice mientras ríe a carcajadas). No no, en serio, es un porterazo.

-Vamos al presente. ¿Qué tal va el desembarco en la Primera Federación?

-Acabamos de empezar y le estamos cogiendo la medida. Ya vemos que esto va en serio, que hay equipos fuertes y que no puedes conceder un minuto de relajación porque te comen. Cualquier detalle marca la diferencia. Aunque es un bloque joven creo que tenemos un buen equipo, con ganas. Estoy muy ilusionado.

-La temporada pasada como todos los equipos eran nuevos no hubo periodo de adaptación como tal, pero ésta da la sensación de que a los recién llegados les está costando.

-Es que es una categoría que no te permite un mínimo desliz porque marca el devenir del partido. Ha subido mucho el nivel con respecto a la Segunda B. Lo que pasa es que fuera del terreno de juego aún hay cosas que arreglar, no puede haber tantas exigencias si luego no existe una compensación. Este producto tiene todavía que madurar para hacerlo atractivo y poder venderlo. Hay que hacer una reflexión y tener claro qué se quiere, cómo se quiere y si de verdad es viable.