El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, dispuso el pasado domingo por primera vez en la presente temporada de los 21 jugadores que componen la plantilla del primer equipo. La alegría dura poco en la casa albinegra. Antes de que finalizase el primer tiempo el preparador se vio obligado a relevar a Igor Martínez, por una lesión en el pie que nada tenía que ver con la que le había mantenido apartado de los terrenos de juego tres partidos. De momento no hay diagnóstico definitivo, pero la cosa no pinta bien. Por lo pronto, su presencia en el duelo con el Recre está, salvo milagro médico, descartada.

En la primera prueba a la que fue sometido el banda vitoriano no fue detectado daño óseo, pero el futbolista no se pudo entrenar este miércoles en la Ciudad Deportiva porque seguía con dolores. Los galenos no descartan que la inflamación y el derrame impidan ver una pequeña fisura en los dedos del pie, así que le han mandado reposo.

En el momento en el que se reduzca la hinchazón el atacante ya podrá realizarse una nueva radiografía, pero de momento solo cabe esperar.

La más que probable ausencia del futbolista vasco en el Nuevo Colombino abre la puerta al regreso de Tito Malagón –que el pasado domingo vio el encuentro desde la grada– o a la titularidad del sierraleonés Koroma, que ha encandilado a la afición en sus dos últimas apariciones en el Municipal.

Con solo 20 futbolistas y cruzando los dedos la Balompédica inicia este jueves el éxilio al que se ve obligada como consecuencia de la resiembra del terreno de juego del Municipal. Los albinegros se ejercitarán en el complejo Manuel León de Castellar.