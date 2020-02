Llegó a La Línea procedente del Villanovense, de la mano de Julio Cobos, en enero de 2018 y pasó poco menos que desapercibido en una segunda vuelta muy complicada en la que los albinegros hicieron bien en celebrar su permanencia. El próximo domingo espera a la Balona como uno de los indiscutibles de un Marbella encaramado al liderato y estableciendo récords. Elías Pérez no solo no reniega de su paso por la Balompédica, sino que saca el apartado positivo y advierte que será “un rival peligroso” en un próximo compromiso liguero que para él resulta “especial”.

“Tengo que reconocer que estamos muy contentos, está siendo una temporada muy bonita”, responde el centrocampista ante la típica pregunta de ¿cómo va la cosa? “Desde que llegó el míster [en diciembre de 2018] no bajamos el pistón, incluso en Copa llegamos a los penaltis con el Valladolid y hay muchos motivos para estar satisfechos, aunque aún no hemos conseguido nada. Hay que ir partido a partido”.

“Estamos recogiendo ahora los frutos de un trabajo que comenzó la temporada pasada”, insiste en referencia a labor de David García Cubillo en el banquillo de los costasoleños. “Él tiene una idea muy clara de lo que quiere, nosotros la estamos llevando a rajatabla y a la vista están los resultados. Somos un equipo al que resulta complicado meterle mano”.

Elías se cuida mucho de referirse con extremo respeto por el que fue su equipo. “Es verdad que la Balona ha encajado muchos goles en los tres últimos desplazamientos, pero también es cierto que ha marcado muchos, aunque no se hayan traducido en puntos”.

“Aunque ahora no esté cerrando bien su marco, en el apartado ofensivo lo está haciendo bastante bien y nosotros somos conscientes de que nos espera un partido muy complicado, ante un rival muy peligroso y aunque nosotros estemos fuertes en casa vamos a tener que estar muy atentos, porque se va a definir en detalles”, abunda.

El futbolista extremeño subraya que enfrentarse a la Balona “siempre es especial” para él. “Supone reencontrarte con gente que conoces, enfrentarte a un equipo al que tienes cariño y todo eso lo hace diferente”.

"Es verdad que no di en La Línea todo lo que me hubiese gustado"

“Es verdad que yo no pude dar en La Línea todo lo que me hubiese gustado”, asume. “No llegué en mi mejor forma, porque venía de estar casi siete meses parado y necesité un periodo de adaptación. No me cuesta ser sincero, no fue mi mejor momento”.

“Para colmo cuando yo llegué ganamos tres partidos y estábamos cerquita del play-off, pero dos partidos, en El Ejido y en casa ante el Melilla, íbamos ganando por dos goles y nos empataron en el tiempo añadido y esos resultados nos hicieron mucho daño”, recuerda. “Después estuvimos creo que fueron doce semanas sin ganar y cuando un equipo no funciona es complicado que lo haga uno individualmente”.

“De todas formas yo hago una valoración muy positiva de aquella etapa, era la primera vez que salía de Extremadura, al menos logramos la permanencia, yo dejé un montón de amigos, a mí me sirvió para recuperar sensaciones y aquí estamos ahora, con el Marbella y arriba”, finaliza.