El Córdoba, a la espera de Javi Flores, recupera a Ekaitz Jiménez ante la Balona

El más que probable regreso de Ekaitz Jiménez a la convocatoria después de casi diez meses, la ausencia de Simo, enfermo, y que Javi Flores tiene casi imposible llegar al encuentro con la Real Balompédica del próximo domingo (18:00) en el Nuevo Arcángel fueron este miércoles las principales novedades del Córdoba CF en su vuelta a los entrenamientos después de disfrutar de un día de descanso.

El regreso de Ekaitz Jiménez cada día está más cerca. El lateral izquierdo del Córdoba CF apunta a formar parte de la convocatoria de su equipo para el partido de este domingo ante la Real Balompédica Linense, que podría suponer su vuelta a los terrenos de juego después de casi 10 meses de inactividad, desde que se lesionara el pasado mes de marzo.

El vasco está totalmente repuesto de sus problemas en la rodilla y su integración en el grupo es ya total. Este miércoles, se ha entrenado como uno más con sus compañeros, haciendo gala de una alta intensidad y de un estado físico óptimo para empezar a tener minutos de nuevo. Será Germán Crespo ahora el que marque los ritmos de su participación en el equipo, pero su presencia en la convocatoria para el duelo ante la Balona parece un hecho.

El estado físico de Ekaitz Jiménez es la mejor noticia que ha dejado el regreso a los entrenamientos del Córdoba. Los blanquiverdes trabajan ya centrados en la Balona, pero lo han hecho con dos ausencias notables. Por un lado, la de Simo, que aquejado de un proceso febril se quedó en casa, si bien se espera que pueda estar disponible ya este mismo jueves. La presencia del extremo marroquí (ex del Sevilla Atlético) en el partido del domingo no peligra en ningún caso.

El que sí tiene difícil jugar ante la Balompédica es Javi Flores, que sigue ejercitándose al margen. Aunque se le vio tocando balón y con buenas sensaciones, habrá que esperar a los siguientes entrenamientos para comprobar si el capitán está listo para volver al equipo.

Antes las ausencias en la medular, Germán Crespo tiró de Jan Reixach, que se ejercitó con el primer equipo al igual que el central Geovanni Barba. El que no lo hizo fue el algecireño Christian Delgado, que además no podrá jugar este fin de semana al haber sido expulsado en San Fernando. En cualquier caso, tampoco Jan Reixach estará disponible para el primer equipo en esta jornada, al acarrear una sanción por acumulación de amarillas que el club ha recurrido, pero que no tiene visos de prosperar.

Esa posición del mediocentro será conflictiva para Germán Crespo si Javi Flores no llega a tiempo para el partido. El preparador granadino tendría que volver a repetir la dupla Diarra-Ramón Bueno, toda vez que Álex Bernal parece quedar relegado ante su inminente salida del club.

Este jueves, el Córdoba CF se ejercitará a puerta cerrada en El Arcángel para seguir perfilando los detalles de ese duelo ante la Balona en el que los blanquiverdes pueden poner el broche de oro a una gran primera vuelta anotándose ese título honorífico pero significativo de campeón de invierno.