El califato balono

La expedición de la Real Balompédica Linense no precisará de cicerones para arribar este domingo al Nuevo Arcángel, donde a partir de las 18:00 se enfrentará al Córdoba CF en encuentro de la decimonovena jornada del grupo I de la Primera Federación. En la expedición albinegra viajan dos cordobeses (el técnico Rafa Escobar -éste sin pasado cordobesista- y el defensa Fran Morante) y otros dos exjugadores blanquiverdes (Víctor Mena y Omar Perdomo). Todos viven la espera con una ilusión especial y muestran un agradecimiento y un respeto enorme por los locales. Pero también se confiesan convencidos de que asaltar la casa del líder no es una tarea imposible.

Rafa Escobar vivirá su estreno como rival del primer equipo del Córdoba CF, aunque sí se haya visitado antes el Nuevo Arcángel para medirse, entre otros con la propia Balona, al filial blanquinverde. “Es indudable que se trata de un partido especial para mí”, asume el preparador. “Como es una experiencia nueva, hasta que no entre al estadio no podré explicar qué se siente. Estoy seguro que me acordaré de mi padre, que tendré presente a toda mi familia... pero una vez el balón empiece a rodar el único sentimiento es el albinegro”.

“No cabe duda de que se enfrentan los dos equipos profesionales de mi vida, en la que también tiene un gran protagonismo el Séneca”, recalca. “Como cordobés soy cordobesista, aunque nunca haya pertenecido al club y a nadie se le escapa después de nueve temporada en diferentes etapas lo significa la Balona en mi vida tanto personal como profesional”.

Escobar se muestra tajante a la hora de defender que el principio de que su equipo no tiene nada que perder es erróneo “Esa es una idea equivocada. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de estar una jornada sin puntuar. Si vamos con esa mentalidad nos meten cuatro y nos llevemos un disgusto. Tenemos que ir a ganar, a competir, a hacer un partido serio, como los que venimos haciendo. Luego esto es fútbol, es un campo complicado y puede darse cualquier resultado”.

El técnico, que ha tenido oportunidad de ver en varias ocasiones a su rival, se muestra convencido de que su equipo tiene “posibilidades de sumar los tres puntos”.

“Es evidente que el Córdoba es un grandísimo equipo, para mí cuenta con la mejor plantilla de los dos grupos de la Primera Federación, pero eso no quita para que a noventa minutos y con nosotros haciendo un partido casi perfecto, tengamos nuestras opciones de hacerle daño”, finaliza.

Fran Morante

El defensa Fran Morante asegura que volver a Córdoba supone “algo especial”, porque aunque solo vistió una temporada la camisola del primer equipo, fue en esa casa donde se formó como futbolista. “Ya he vivido esta experiencia antes y siempre es muy bonito. Tengo muchas ganas de que llegue el domingo y de disfrutar del partido y del ambiente”.

“Tengo muchos recuerdos de mi paso por el club, como aquella vez que siendo aún juvenil fui con el primer equipo, nuestro paso por la Copa del Rey también con el juvenil y el año de profesional también resultó muy enriquecedor".

“Sinceramente creo que ni en Córdoba ni en el campo de otro equipo en el que haya estado antes no creo que tenga que demostrar nada a nadie”, sostiene. “Lo que tengo que hacer es salir a competir como siempre y buscar que logremos un buen resultado, porque a veces la motivación extra es contraproducente, hay que saber gestionarla”.

“¿Qué como me recibirán? Habrá gente que se acuerde de mí y otra que no, porque llevo desde los 18 años sin jugar en Córdoba”, asegura. “Lo que sí sé es que yo voy a tratar a esa afición tan grande con el respeto que se merece”.

Víctor Mena

Víctor Mena también emplea el término “especial” para definir la próxima fecha que marca el calendario de la Primera Federación. “Vuelvo a la ciudad en la que tuve la suerte de vivir cuatro temporadas, en la que me dieron la oportunidad de debutar a nivel profesional y por lo tanto unos recuerdos muy bonitos de aquella época”, dice.

“Afronto el partido con muchas ganas, con mucha ilusión de volver a ver a mucha gente, pero también de hacer un partido competitivo y que la afición disfrute”, abunda. “Tengo muchas ganas de ver el ambiente que se vive en el Nuevo Arcángel, de disfrutar del partido y como es lógico que la Balona obtenga el mejor resultado posible”.

“Personalmente no voy con la idea de que tenga que demostrar absolutamente nada, la gente ya me conoció tanto en el filial como algunos partidos que pude estar en el primer equipo”, sostiene el zaguero sevillano.

“Está claro que yo al Córdoba le deseo los mayores éxitos y que logre esta temporada el objetivo del ascenso y que su afición pueda disfrutar de lo que se merece después de una etapa de sufrimiento, porque es una ciudad, una hinchada y un club que tienen que estar lo más arriba posible dentro del mundo profesional y hacerlo lo antes posible”, se despide.

Omar Perdomo

Omar Perdomo es el que tiene su pasado cordobesista más cercano. Hasta el pasado verano vistió la camisola blanquiverde. “Volver a Córdoba supone una alegría enorme; regreso a la que fue mi casa la temporada pasada, a jugar ante la que fue mi afición, a reencontrarme con muchos excompañeros”.

“La verdad es que viví allí un año muy bonito, logramos el objetivo que nos habíamos propuesto, que era el del ascenso, ganamos la Copa RFEF y por supuesto que estoy con muchas ganas, muy motivado, lo mismo que el resto del equipo, porque queremos hacer un buen partido”, se extiende.

El atacante canario coincide con sus compañeros en que no precisa demostrar nada. “Lo que tuve que mostrar, lo mostré en su día. No tuve el año que me hubiese gustado en lo personal, porque me hubiese gustado jugar un poco más, pero creo que cuando lo hice rendí al cien por cien”.

Omar Perdomo recalca un mensaje: “Córdoba va a significar siempre para mí una gran ciudad y un gran club, a los que voy a desear siempre cosas buenas. Están haciendo las cosas bien y se lo merecen tanto la entidad como la afición y los jugadores”, finaliza.