La Real Balompédica Linense (Segunda división B) se enfrentará a la Unión Balompédica Conquense (séptimo clasificado del grupo XVIII de la Tercera división) en la primera de las tres eliminatorias de la fase nacional de la Copa Federación que precisa el equipo de La Línea para alcanzar plaza en la Copa del Rey que arranca el próximo mes de diciembre. Esa primera ronda, a partido único, se jugará en el Municipal de La Línea. Los dos conjuntos tienen muy avanzadas las negociaciones para que el duelo se escenifique el miércoles dos de octubre, en vez del jueves tres como está previsto inicialmente.

El vencedor de ese enfrentamiento entre las dos ‘Balompédicas’ se cruzará, en cualquier caso ejerciendo de visitante, con el que se imponga en el duelo entre San Fernando (Segunda B) y el Arroyo extremeño (Tercera)

Por el otro lado del cuadro de este grupo D de la fase nacional han quedado emparejados Vélez (Tercera)-Real Murcia (Segunda B) y Talavera (Segunda B)-Utrera (grupo X de Tercera). El vencedor de esos cuatro conjuntos sería el hipotético rival de la Balona en la tercera y definitiva ronda para acceder a la Copa del Rey.

De esos ocho equipos, el vencedor no sólo obtendrá plaza en el siempre denominado torneo del KO (también con sorteo puro) sino que jugará una de las semifinales de la Copa Federación con el vencedor del grupo C cuyos cruces son Alcoyano-Castellón; Español de San Vicente-Sabadell; Poblense-Teruel y Prat-Muleño.

Los emparejamientos quedaron establecidos este viernes en un sorteo que se ha celebrado en el salón de actos José Villalonga de la Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). En el caso del grupo D, en el que está encuadrado la Balona, las bolas fueron extraídas por Luis de la Fuente, seleccionador nacional sub-21 y en su día campeón de esta Copa Federación.

Jordi Roger se felicita por no tener que viajar

El entrenador de la Balona, Jordi Roger, se mostró satisfecho con el resultado del sorteo, especialmente por el hecho de que al jugar su equipo en casa la plantilla “se ahorra un viaje”.

“Cuando solo quedaban las dos bolas... las opciones eran jugar en La Línea o ir a Cuenca un miércoles, un palizón en una semana muy fuerte, porque jugamos los domingos con Cartagena y Marbella”, recordó. “A partir de ahí ahora toca acumular información del rival y tratar de pasar la eliminatoria”.